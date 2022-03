“Ho un cuore di porcellana”: l’incredibile confessione di Malena

Malena la pugliese.

Così è divenuta nota nel mondo dell’hard Filomena Mastromarino, ormai personaggio mainstream a tutto tondo, protagonista di una delle interviste della puntata del 25 marzo di Belve.

Intervistata dalla padrona di casa Francesca Fagnani si è raccontata, come sempre con la sua canonica simpatia e schiettezza.

Ha raccontato del suo provino con il king del genere (Rocco Siffredi), delle sue prime esperienze in club di scambisti e di quello che considera il punto di svolta della sua vita – quando s’è tatuata il volto di Santa Filomena: “La mia vita è cambiata da quando mi sono fatta tatuare il volto di Santa Filomena, è stato un miracolo di liberazione”.

Un miracolo di liberazione, ma nonostante ciò la splendida Malena rimane una donna come molte – con la necessità di innamorarsi.

E, in tal senso, ha dichiarato: “Da quando sono Malena la mia vita sessuale è pari a zero, gli uomini con me non ci provano nemmeno, fuggono perché temono il confronto”.

E, dopo aver negato presunti flirt con i collezionisti seriali di flirt Balotelli e Corona, Malena ha ammesso: “Ho un cuore di porcellana” – per sottolineare la propria grande sensibilità (e la necessità di trovare un partner – che però sia un uomo: “Sono attratta dalle donne solo sessualmente, ma mi innamoro degli uomini”).

Infine, Malena, ha raccontato del suo passato – di cui già si sa molto – dalla sua vita precedente come agente immobiliare alla sortita in politica (con tanto di delega all’assemblea nazionale del PD).

Ma proprio quella per la politica pare sia stata ben meno di una cotta: “Non era attrazione, mi ci hanno messo”.

