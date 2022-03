L’Orfeo in onda su rai 5

Il sabato mattina di Rai 5 propone l’opera andata in scena presso il Teatro Goldoni di Venezia L’Orfeo. Questa particolare edizione è quella musicata da Antonio Sartorio su testo di Aurelio Aureli. A dirigere l’orchestra il maestro René Clemencic.

Il cast

Nel cast, tra i vari protagonisti sul palco ci sono Sergio Vartolo nel ruolo di Orfeo. Al suo fianco troviamo, Petya Grigorova, Henri Ledroit, Pedro Linodo. Concludono il cast Mieczyslaw Antoniak, Aida Baghramian-Stuber, Gérard Lesne. La regia è di Giancarlo Cobelli.

La trama

Il protagonista Orfeo ha preso in mogkle la bella Euridice. Quest’ultima però viene morsa da un serpente e muore. Pazzo d’amore e disperato per la perdita dell’amore Orfeo vuole a tutti i costi riavere Euridice. Scende cosi nel regno degli inferi per riportare la moglie alla luce, e riesce a raggiungere il punto in xui si trova suonando la sua dolce cetra. Plutone re degli inferi gli consente di riportarla sulla terra a patto che non si volti mai a guardarla finché non saranno sulla terra. Orfeo accetta il patto ma la tentazione lo spinge a voltarsi durante il tragitto. È così costretto a veder morire la sua amata una seconda volta.

