Anticipazioni Domenica In, gli ospiti di oggi pomeriggio, domenica 27 marzo 2022

Gli ospiti di “Domenica In” del 27 marzo 2022.

La puntata di oggi, domenica 27 marzo 2022, di “Domenica In”, sarà, come sempre, all’insegna dell’attualità e l’intrattenimento. Ecco, per voi, gli ospiti che Mara Venier, in diretta dagli studi “Fabrizio Frizzi” in Roma, intervisterà per noi.

Gli ospiti di “Domenica In” del 27 marzo 2022

La puntata si aprirà, come ormai di consueto, con un approfondimento relativo al conflitto in Ucraina. A tal proposito, sarà presente in studio Alberto Matano, conduttore di “Vita in diretta” e in collegamento Monica Maggioni, direttrice di Rai 1 e Giovanna Botteri, in collegamento da Parigi. Inoltre, relativamente alla guerra in Ucraina, Shel Shapiro canterà il brano “L’uomo che sa”, cover dl brano di Bob Dylan “Masters of War”.

Si passerà, poi, alla parte dedicata allo spettacolo e l’intrattenimento con Stefano De Martino, attuale giudice di “Amici di Maria De Filippi” su Canale 5, che sarà protagonista di un’intervista a cuore aperto, tra carriera e vita privata e riceverà una sorpresa da parte di due amici: Vincenzo De Lucia, imitatore che prenderà le sembianze della Venier e Francesco Paolantoni. Tornerà, poi, Shel Shapiro per una lunga chiacchierata con la padrona di casa e la presentazione del suo nuovo album “Quasi una leggenda”. Gran ritorno anche per Arisa e Vito Coppola che canteranno e improvviseranno con Mara una lezione di ballo. La puntata si concluderà con Walter Veltroni che presenterà il suo nuovo libro “La scelta”.

Maria Rita Gagliardi

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news?

Seguici anche su Instagram cliccando qui, su Facebook cliccando qui e su Google News cliccando qui