Oroscopo di Paolo Fox dal 28 marzo al 3 aprile, previsioni della settimana

Paolo Fox, astrologo più amato della TV ci spiega la settimana che sta per iniziare come volgerà per ogni segno zodiacale. Ecco l’oroscopo, appuntamento come sempre per ogni settimana.

Ariete

Liberati delle paure, rilassati e accetta l’invito da una persona che ha approcciato. Buono soprattutto il weekend, grazie a Mercurio che ti aiuta a prendere decisioni importanti.

Sul lavoro, devi riflettere prima di agire: Giove sarà con te dal mese di maggio, quindi devi pazientare ancora un po’.

Toro

Per ora ci sono state poche certezze, ma in questa settimana tutto cambierà. In arrivo nuovi incontri e brivido della passione. Cerca di non rovinare tutto facendo progetti troppo in fretta.

Sul lavoro, sei molto stressato, ma non temere: le novità sono dietro l’angolo, soprattutto per chi ha un’attività indipendente. Cerca di aspettare, poi potrai farti avanti e palesarti.

Gemelli

Devi prendere delle decisioni che possano farti bene. Emozioni e sentimenti non mancano, cosi come i nuovi incontri. Tocca a te lasciarti andare al momento giusto

Sul lavoro, forse hai già ricevuto una conferma: gli ultimi giorni di marzo sono fantastici se hai intenzione di intraprendere una nuova strada. Ma c’è anche chi è un po’ in bilico, non sa bene come agire.

Cancro

Vivere con la testa nel passato non serve a nulla. È inutile guardare indietro, avrai quello che desideri ma devi cercare di pensare al futuro. La prima parte della settimana sarà un po’ pesante.

Sul lavoro, forse stai spendendo troppi soldi per la casa: cerca di avanzare le tue richieste, senza pretendere troppo.

Leone

Non riesci a trovare quello che cerchi perché sei troppo distaccato. Manca la chiarezza sopratutto nelle storie nascoste. Per fortuna il mese si apre con le migliori intenzioni.

Sul lavoro, attenzione alle questioni economiche: hai Saturno contrario e non puoi fare scelte affrettate e azzardate.

Vergine

Manca l’entusiasmo in amore, complici i troppi impegni e i troppi pensieri che hai. Questo ti fa stare anche teso, quindi cerca di evitare scontri e polemiche.

Sul lavoro, la settimana promette grandi cose, ma mercoledì potrai discutere con qualcuno. Cerca di fare il minimo indispensabile in questi giorni, senza troppi sforzi.

Bilancia

Vai con calma, sii discreto e non pretendere tutto e subito. Anche perché hai Mercurio e sole contro quindi velocizzare i tempi ti si ritorce contro

Sul lavoro, i cambiamenti sono dietro l’angolo: cerca di riflettere perché entro il mese di aprile dovrai fare scelte importanti e scendere, perché no, anche a compromessi!

Scorpione

Non sei soddisfatto in amore, anche perché sono state settimane dure queste ultime. Non perdere la pazienza ed evita le provocazioni.

ul lavoro, ci sono tanti dubbi: che ne dici di rilassarti, di ascoltare e di capire anche le intenzioni di chi fa parte del tuo team.

Sagittario

Marte e Venere ti sorridono. Lasciati andare all’amore e gioca bene le tue carte. Ricorda di dare attenzioni e premure a coloro che ti piacciono

Sul lavoro, Giove è contrario e ora bisogna fare delle scelte legate soprattutto alle finanze: insomma, devi fare chiarezza nella tua vita.

Capricorno

Cerchi momenti tranquilli, non ti piacciono le persone gelose impulisve e poco chiare. Se frequenti qualcuno con queste caratteristiche parla chiaro e fai le tue scelte.

Sul lavoro, non puoi (e non devi) prendere decisioni affrettate: rifletti un po’ di più, tanto tra aprile e maggio arriveranno delle conferme e ogni problema verrà superato.

Acquario

Venere sta sempre dalla tua parte, ti permette di amare e di scovare nuove situazioni e nuovi stimoli. Favoriti nuovi incontri, grazie anche al transito della luna nel segno

Sul lavoro, sei preparato, ma devi guardare al futuro e devi quasi pretendere delle conferme. Non hai paura delle sfide, anzi: sei un guerriero e ora è il tuo momento.

Pesci

Se sei single sono in arrivo per te nuove emozioni, anche grazie a Venere che ti rende passionale. Se invece hai storie in piedi che non ti convincono, chiudi i battenti

Sul lavoro, ti stai impegnando e presto arriveranno delle soddisfazioni, che sia una chiamata importante o un riscontro.

