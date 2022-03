Cotto e Mangiato ricetta del 29 marzo 2022: vellutata patate e barbabietola

Inizia una nuova settimana all’insegna del gusto e dei piatti squisiti realizzati da Tessa Gelisio. Oggi nella sua rubrica di Cotto e Mangiato ha deciso di proporci un piatto sfizioso e saporito. Si tratta della vellutata patate e barbabietola. Ecco come si prepara.

La ricetta

Per la ricetta di oggi, ti servono i seguenti ingredienti, ovvero:

200 grammi di patate

400 grammi di barbabietola

100 grammi di Tofu affumicato

Brodo vegetale

Olio EVO

1 cipolla

Timo

Procedimento

Taglia le patate a tocchetti, versa in una pentola con olio e cipolla (in precedenza soffritta) e fai cuocere. Al momento opportuno allunga con brodo vegetale quando serve. Profuma con un pizzico di Timo. Intanto tagliate a tocchetti anche la barbabietola e metti da parte. In una padella con olio e Timo metti a rosolare qualche pezzetto di tofu affumicato (molto amato dai vegetariani perché ricavato dalla soia) e tieni anch’esso da parte. Quando le patate saranno quasi cotte, aggiungi le barbabietole, allunga con brodo e fai cuocere tutto insieme. A cottura ultimata mixa tutto insieme. Impiatta in un tegamino, aggiungi i pezzi di tofu, giro d’olio, decora con altro Timo. Et voila, anche oggi la ricetta di Tessa è pronta da gustare, come sempre Cotto e Mangiato.

