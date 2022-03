Sophie Codegoni e Soleil Sorge si svelano, ecco cosa si sono rifatte

Al Grande Fratello Vip il loro rapporto è stato caratterizzato da molti alti e bassi, oggi Soleil Sorge e Sophie Codegoni sembrano essere però molto unite.

Nella casa più spiata d’Italia, dopo vari battibecchi, erano riuscite a trovare un equilibrio diventando addirittura amiche. Un’amicizia che sta continuando anche dopo il reality, le sue sono state ospiti insieme di Silvia Toffanin a Verissimo nella puntata andata in onda ieri su Canale 5.

In merito al loro rapporto la Sorge ha spiegato: “Nella Casa le emozioni sono accelerate. O crei dei rapporti che poi svaniscono una volta fuori oppure, come in questo caso, costruisci un’amicizia importante”. Con ironia è poi intervenuta Sophie dicendo. “Giocavamo a chi feriva più l’altra”.

Silvia Toffanin ha tirato in ballo l’insulto che Soleil Sorge aveva rivolto all’amica al Grande Fratello Vip, quando l’ha accusata di essere ‘tutta di plastica’. L’ex gieffina ha spiegato: “Ci stuzzicavamo. Il mio commento non era contro la chirurgia. Spesso c’è il giudizio e il paragone con gli altri, soprattutto nel nostro ambiente”.

Parlando proprio di chirurgia entrambe si sono lasciate sfuggire alcune rivelazioni in merito ai ritocchini che si sono concesse in passato. Cosa si sono rifatte? Sophie Codegoni ha svelato: “Io ho sempre detto che sono pro alla chirurgia. Io ho rifatto il seno e poi ho rifatto le labbra, ma stavo esagerando. Quando capisci che la chirurgia non ti aiuta più, ma ti sta rovinando, allora ho detto basta”.

Anche Soleil Sorge ha rivelato cosa si è ritoccata dal chirurgo, alla Toffanin ha detto: “Io sì, le labbra le ho ritoccate. Poi anch’io ho fatto la ialuronidasi perché non mi piaceva più la forma delle labbra”.

Sara Fonte

