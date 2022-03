Stefano De Martino di nuovo papà? La battuta su Berlusconi

Stefano De Martino sogna di avere un altro figlio? Ecco cosa ha detto a Domenica In

Stefano De Martino non ama troppo parlare della sua sfera personale, spesso però finisce al centro del gossip soprattutto per via della sua vita privata.

Da mesi non si fa che parlare della presunta riconciliazione con Belen Rodriguez, i due continuano ad essere paparazzati insieme ma ad oggi non hanno ancora confermato il ritorno di fiamma. La splendida modella argentina dalla precedente relazione con Antonino Spianalbese ha dato alla luce la piccola Lune Marie, anche il conduttore di Made in Sud sogna di diventare di nuovo padre?

Ospite ieri a Domenica In a Mara Venier ha detto: “In questo momento sono molto felice e sereno. Devo dire che sono tanto contento. Santiago è con la madre adesso e la salutiamo. Se non la vedo da tanto? No io la vedo spessissimo. Perché ridi Mara? No, non è che mi giro dall’altra parte, sto guardando le foto di mio figlio“.

Parlando poi della possibilità di avere un altro figlio dopo Santiago lui ha così replicato: “L’amore per i figli è un amore fortissimo, soprattutto quello di un genitore verso un figlio. Quando diventi padre capisci quanto ti hanno amato i tuoi genitori. Si comprende anche quanto poco si ricambia l’amore per i propri genitori.”

E ancora: “Adesso Santi ha 9 anni, avevo 23 anni quando sono diventato padre. Se ho voglia di diventare papà ancora? Sì, però avendo costruito un rapporto così intenso con lui, mi dispiacerebbe quasi intaccarlo. Quindi sono un po’ frenato, però magari diventerò ancora padre. Sono partito così presto che ho ancora tempo“.

Stefano De Martino alludendo alla possibilità che Silvio Berlusconi stia per diventare di nuovo padre si è lasciato sfuggire una battutina a Domenica In, questo è ciò che ha detto: “Hai letto le notizie? C’è gente che fa figli anche in età…”, la conduttrice ha però subito replicato dicendo: “No no, è stata smentita quella notizia, Berlusconi non aspetta un figlio”.

Sara Fonte

