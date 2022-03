Chi è Priscila Prado, la compagna di Andrea Pucci?

Ecco chi è Priscila Prado, la compagna del noto comico Andrea Pucci

Priscila Prado è nota soprattutto per essere la compagna del famoso comico Andrea Pucci, insieme dal 2009 ad oggi sembrano essere più innamorati e complici che mai. Entrambi sono molto riservati, non sono infatti molte le informazioni sulla loro vita privata, lei sui social pubblica però spesso scatti in compagnia del compagno.

Nata in Brasile nel 1984 la Prado ha ben 19 anni in meno del comico, la differenza d’età per loro non sembra essere mai stata un problema. Per quanto riguarda la sua vita professionale, la compagna di Pucci oltre ad essere una consulente di stile e di immagine è anche una nota imprenditrice per il brand Botondi Milano.

Come è stato già accennato Priscila Prado è molto riservata, a differenza del comico preferisce restare lontana dai riflettori e dal mondo dello spettacolo, non è infatti mai approdata in nessun programma televisivo.

Per quanto riguarda invece la sua vita privata e sentimentale sappiamo che è mamma di due gemelli, nati nel 2005 da una precedente relazione. Anche il compagno dal precedente matrimonio ha avuto una figlia, Rachele. Andrea Pucci sarà ospite di Stefano De Martino a Stasera tutto è possibile, nella puntata che andrà in onda stasera su Rai Due.

Sara Fonte

