Soleil Sorge parla del suo rapporto con Barbara d’Urso e svela perché l’ha scelta come giudice de La Pupa e il Secchione Show

Dopo la sua chiacchierata partecipazione alla sesta edizione del Grande Fratello Vip Soleil Sorge continua a far parlare di sé. Finito il reality l’italoamericana ha subito intrapreso una nuova esperienza televisiva, sta infatti partecipando a La Pupa e il Secchione Show nei panni di opinionista, programma condotto quest’anno da Barbara d’Urso su Italia Uno.

Tra la nota conduttrice e Soleil c’è sempre stato un ottimo rapporto, in passato l’abbiamo infatti vista molto spesso nelle trasmissioni della d’Urso. L’ex gieffina a Domenica Live, Pomeriggio Cinque e Live-Non è la d’Urso in molte occasioni ha ricoperto i panni di ospite e opinionista.

In un’intervista concessa al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni Soleil Sorge ha parlato del suo rapporto con Barbara d’Urso e ha svelato perché a parer suo ha scelto proprio lei come opinionista de La Pupa e il Secchione Show. A detta sua a colpire la conduttrice è stato il suo carattere e il suo modo di essere sempre sarcastica e diretta.

L’ex gieffina, tra le varie cose, ha detto: “Barbara mi ha sempre invitato nei suoi programmi perché apprezza le persone con un carattere pungente.” Ha poi aggiunto che sia lei che la d’Urso sono “due donne che sanno bene cosa significa stare sul pezzo 20 ore su 24. Nel lavoro siamo dei cavalli da corsa. Poi abbiamo entrambe quella punta di sano cinismo che nella vita serve sempre”.

Soleil Sorge ha chiaramente detto che per il suo futuro professionale sogna di diventare proprio come Barbara d’Urso, queste le sue parole: “La sua carriera è inarrivabile ed è per pochi, ma sto studiando e facendo il massimo che posso per emergere. I frutti stanno pian piano arrivando”.

In merito poi al suo ruolo di giudice a La Pupa e il Secchione Show l’ex gieffina ha rivelato che partecipare al Grande Fratello Vip l’ha molto aiutata, perché Alfonso Signorini li invitava continuamente a commentare il comportamento degli altri concorrenti e le varie situazioni. Ha poi concluso dicendo: “Dire la mia ora mi viene molto naturale.”

Sara Fonte

