Cotto e Mangiato ricetta del 30 marzo 2022: uova croccanti ripiene di feta

Per la ricetta proposta oggi nella cucina di Tessa, per la rubrica di studio aperto Cotto e Mamgiato, ci vogliono pochissimi ingredienti. La simpatica presentatrice ha deciso infatti di proporci delle uova croccanti ripiene di feta. Un piatto semplicissimo ma davvero gustoso, di cui possono andare ghiotti sia grandi che piccini, e di cui vediamo insieme quali sono i passaggi per realizzarlo. Ecco la ricetta.

La ricetta

Come anticipato, oggi abbiamo bisogno di tre ingredienti chiave, presenti già in tutte le case. Si tratta infatti di:

6 uova

Pangrattato

Feta

Procedimento

Partiamo con il fare le uova sode. Delle sei che hai, quattro devi metterle a lessare in acqua bollente. Da quando l’acqua raggiunge l’ebollIzione conta nove minuti, dopodiché le uova saranno pronte. Per poterle sgusciare, passare prima sotto acqua fredda così non saranno bollenti e il guscio viene via con maggiore facilità. Una volta sgusciate taglia a metà facendo attenzione a non rompere l’albume. Con un cucchiaino svuota l’uovo del tuorlo, versando in una ciotola. Al tuorlo mischia la feta e ottieni un composto granulosa, dopodiché aggiungi tale composto in una delle metà uovo. Copri la metà con un altra metà. Prendi le altre due uova e sbattile, dunque passa le uova ripiene prima nell’uovo sbattuto e poi nel Pangrattato. Friggi e poi servi, et voilà cotto e Mangiato.

