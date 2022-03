Manuel Bortuzzo svela piccanti dettagli: la prima notte con Lulù Selassié

Ecco cosa ha rivelato Manuel Bortuzzo sulla prima notte che lui e Lulù Selassié hanno trascorso dopo il GF Vip

Si sono conosciuti al Grande Fratello Vip durante la sesta edizione del reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5, Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié oggi sono più innamorati che mai.

Nella casa più spiata d’Italia il loro rapporto è stato caratterizzato all’inizio da molti alti e bassi, lui non sembrava essere sicuro di voler concedere una possibilità alla loro relazione. Con il passare del tempo l’ex gieffino ha capito di essere follemente innamorato della principessa etiope, da quel momento il loro rapporto è completamente cambiato, sono diventati inseparabili.

Entrambi non vedevano l’ora che il reality giungesse al termine per potersi godere la loro speciale storia d’amore lontani dalle telecamere. Dopo la finale del Grande Fratello Vip la coppia ha subito iniziato a convivere a Roma, a casa del nuotatore, che per lei ha fatto delle modifiche all’interno dell’abitazione.

Oggi le cose tra loro procedono a gonfie vele, lui intervistato dal settimanale Nuovo Tv si è lasciato sfuggire piccanti rivelazioni in merito alla loro prima notte dopo il reality. Queste le sue parole: “Tutto bene! Ma non avevamo dubbi, tra di noi è molto bello, in tutti i sensi. Insomma, è e sarà come speravamo che fosse”.

LEGGI ANCHE -> Manuel Bortuzzo e la vita erotica: la confessione. E sulla possibilità di avere figli..

Manuel Bortuzzo nel suo futuro vede anche la possibilità di costruire una famiglia con Lulù Selassié. Lui stesso ha svelato: “Quando sarà il momento non ci penseremo due volte e ricorreremo alla fecondazione assistita. Prima d’ora non m’aveva mai sfiorato l’idea di avere un figlio, ma Lulù mi dà la serenità di pensare che si potrebbe affrontare qualsiasi cosa senza problemi.”

Sara Fonte

