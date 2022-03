Federica Sciarelli è sposata? Ha figli? Cosa sappiano sulla sua vita privata

Cosa si sa della vita privata di Federica Sciarelli? La conduttrice è sposata? Ha figli?

Federica Sciarelli è una nota e stimata conduttrice, da anni al timone di Chi l’ha visto?, tanti i successi conquistati nel corso della sua lunga carriera, ma cosa si sa sulla sua vita privata?

La famosa conduttrice è sempre stata molto riservata, sulla sua vita privata e sentimentale si sa ben poco. Nel 2007 si era parlato di un presunto flirt con il magistrato e procuratore Henry John Woodcock, relazione che i due non hanno mai né smentito né confermato. Ad oggi non è noto se ha un marito o un compagno.

Da una passata relazione Federica Sciarelli ha avuto un figlio che oggi ha 24 anni, Giovanni Maria, non è però nota l’identità del padre del ragazzo. In più occasioni la conduttrice ha rivelato di essere una mamma molto apprensiva, soprattutto a causa del lavoro che fa e dei temi che tratta, spesso pieni di dolore. In una passata intervista ha svelato: “Divento la lancia di chiunque si rivolga a me, a noi, ma assorbo anche il dolore che racconto come una spugna. Per questo ogni tanto dico che vorrei cambiare programma. Dopo tanti anni, è duro continuare a misurarsi con la sofferenza”.

In merito invece al suo modo di essere così apprensiva con il figlio in passato aveva dichiarato: “Anche se mio figlio ha 21 anni, non sto tranquilla finché non lo vedo rientrare a casa o almeno sento i suoi rumori. Infatti lui mi dice ‘Mamma, questo programma mi fa venire l’ansia’. Ha ragione, lo so che le mie reazioni possono sembrare eccessive, ma quanti genitori ospito in trasmissione che aspettano, invano, che i propri figli rientrino a casa?”.

Sara Fonte

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news?

Seguici anche su Instagram cliccando qui, su Facebook cliccando qui e su Google News cliccando qui