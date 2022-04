L’Isola dei Famosi 16, le pillole velenose de La Velenosa – EPISODIO 3: “Via i piagnoni!”

Allora io sto amando quest’edizione perché è iniziata da una settimana e già si odiano tutti. Però che gente che ha fatto già dei reality e che ha già fatto pure l’isola sputi nel piatto in cui sta mangiando non mi va giù! Parlo di Floriana Secondi e Jeremias Rodriguez: la Secondi è stata eliminata al televoto da playa accopiada e al momento di andare su playa sgamada ha fatto una manfrina di mezz’ora sul fatto che il pubblico è sovrano e se l’ha voluta fuori, lei se ne voleva andare. Dallo studio le hanno spiegato che il pubblico quando votava sapeva che non li eliminava ma li mandava su playa sgamada dove avrebbero giocato da singoli ma niente, mezz’ora di pianti e di Ilary che la pregava di restare. Ora, è fortunata che al posto di Ilary non c’ero io,perché al secondo “no io voglio tornare a casa” le dicevo: “bene la barca ti aspetta. Ciaone!” Ma perché pregare gente pagata profumatamente solo perché fa i capricci perché le cose non vanno come vogliono? Stesso discorso vale per Jeremias che nel momento di fare le nomination ha detto che spera di uscire presto perché da casa non ci fanno vedere come realmente sono le cose. Ma io dico: ha già fatto l’isola, sa perfettamente che non c’è un live e che montano come vogliono, perché ha accettato? Forse perché quando fece l’isola qualche anno fa fu molto privilegiato dal programma visto la sua love story con Soleil? In quel caso i montaggi andavano bene? Va beh basta polemica, però capitemi, l’isola è dura ma nessuno li obbliga ad andare ne a rimanere. Io amo follemente Ilary, Nicola, Vladimir e Alvin! Che quartetto azzeccato ragazzi! Alla fine sembra che conducano in quattro, Ilary lascia spazio e loro non esagerano. Ma poi che stupenda leggerezza hanno nel commentare il gioco? Finalmente si ride, nonostante i naufraghi si detestino. Se ripenso all’edizione dell’anno scorso tra opinionisti, inviato e cast, mi viene ancora da piangere.

Dicevamo che i naufraghi si odiano e noi siamo qua solo per questo. Nessuno sopporta Carmen e noi pubblico che amiamo farli impazzire continuiamo a salvarla dalle nomination, lasciandogliela sull’isola, Gustavo dice che ama tutti ma se punzecchiato dice di schifare Vaporidis, Blind nomina Carmen perché lei lo conosce così poco da sbagliare anche il suo nome: lo chiama blatta. Muoio. Jeremias se Zequila non fosse stato eliminato, tornati sull’isola lo avrebbe fatto arrosto nel falò. Laura Maddaloni ha preso così bene la nomination di Nicolas che per aprire i cocchi userà la sua testa: insomma si respira un’aria serena in Honduras e devono ancora entrare i fratelli Tavassi per i quali ho grandi aspettative!

In nomination ci sono come detto Clemente e Laura e ancora Carmen e Alessandro,e che Ve lo dico a fare? Io elimino marito e moglie perché Queen Carmen Di Pietro,deve farli finire tutti dallo psichiatra come dice Gustavo Rodriguez!

Per oggi è tutto, alla prossima, baci velenosi a tutti

L’Isola dei Famosi 16, i tre migliori meme della terza puntata

QUESTO CAST, A BREVE, SI PRENDERÀ A COCCHI IN FACCIA.

E IO NON ASPETTO ALTRO. #isola pic.twitter.com/4NwVwhjliv — IL BLOG DELLA VERITÀ (@verita_blog) March 28, 2022

Tranquilla Carmen, loro ti votano e noi ti portiamo in finale ?? #Isola pic.twitter.com/3RQAPWVjtu — BICCY.IT (@BITCHYFit) March 28, 2022

IL MODO IN CUI LORY SI STA CONTENENDO #isola pic.twitter.com/4qYwNK6nsa — trashtvstellare (@tvstellare) March 28, 2022

