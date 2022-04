Cake Star a Mantova: quali pasticcerie vanno in sfida?

Questa sera, alle ore 21:25 circa, su Real Time, va in onda una nuova puntata (l’ottava su 12 complessive) di Cake Star – Pasticcerie in Sfida, il programma condotto da Katia Follesa e Damiano Carrara.

Stavolta Katia e Damiano si recheranno a Mantova, dove i giudici dovranno valutare le tre pasticcerie in gara in base ad alcune caratteristiche ben precise, ovvero la location, il cabaret di paste e il ‘pezzo forte’. Come sempre, anche questa sera le tre pasticcerie potranno contare sul supporto del cliente abituale, che cercherà di far guadagnare 5 stelle alla pasticceria di fiducia proponendo ai giudici i propri dolci preferiti.

Il primo concorrente in gara è Andrea, titolare della pasticceria Candrina: una passione, quella del pasticcere, che Andrea ha ereditato dal suo papà, assieme a quella per il lievito madre. Il cliente abituale è Davide.

Dopo sarà la volta di Fabio e della sua pasticceria Derecò, dove spiccano abbinamenti che lo stesso Fabio – che ha scelto di lasciare l’architettura per lanciarsi nel mondo dei dolci – ama definire ‘audaci’. La cliente abituale è Lucia.

Infine, la terza concorrente è Sara, titolare della pasticceria Dolcelia, che fa solo dolci senza glutine. La pasticcera Lia, sorella di Sara, realizza colazioni spettacolari non solo alla vista, ma anche per il palato. La cliente abituale è Katia.

