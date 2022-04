Din Don, la serie di film tv con Enzo Salvi: quanti sono? Ne uscirà un altro?

Questa sera, alle 21:20, su Italia 1, va in onda Din Don 4 – Il paese dei balocchi, il nuovo film della famosa saga con protagonista Enzo Salvi nel ruolo di Don Donato. Al momento si tratta della quarta e ultima commedia diretta dal regista Paolo Geremei: tuttavia, non è da escludere che in futuro Enzo Salvi non possa nuovamente vestire i panni di Don Donato.

Dopo Una parrocchia in due, Il Ritorno e Un paese in due (quest’ultimo andato in onda in prima TV sabato 12 marzo 2022, ndr), nel quarto film Il Paese dei balocchi il sacerdote deve fare i conti con una Pellizzano (dove è appena tornato) che non corrisponde più al paese di prima. Nel paese trentino sono infatti comparse sale da gioco, casinò e altri luoghi di perdizione, dove non mancano accompagnatrici molto attraenti e provocanti.

Oltre ad Enzo Salvi, nel quarto capitolo di Din Don troviamo anche Maurizio Mattioli nei panni del vescovo e Gabriele Carbotti, che interpreta invece Don Gabriele; nel cast ci sono anche Emy Bergamo (Cesira) e Andrea Dianetti, che impersona Luigi.

Le scene di Din Don 4 – Il paese dei balocchi (prodotto dalla Sunshine Production srl) sono state girate in Trentino, precisamente nelle bellissime località della Valle di Sole.

