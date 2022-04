“Non ce l’hanno fatta vedere”: l’accusa di Laura Maddaloni agli autori dell’Isola – cosa è successo?

Sorgono i primi malumori tra i partecipanti dell’Isola dei Famosi 2022. Nel reality show condotto da Ilary Blasi, i naufraghi stanno iniziando a sentire la fame e comincia ad essere presente una certa nostalgia riguardo la loro vita quotidiana e gli affetti rimasti in Italia. Diversi sono, ad esempio i genitori presenti che sperano, puntata dopo puntata del programma targato Mediaset, di avere notizie ed informazioni sui propri figli o almeno sentirne la voce. Durante la diretta di ieri, giovedì 31 marzo 2022, è stato eliminato dal gioco Antonio Zequila. L’ormai ex concorrente ha perso al televoto flash contro Floriana Secondi. Laura Maddaloni, sbarcata con il marito Clemente Russo, dopo aver perso al televoto contro Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro, si è lasciata andare ad un amaro sfogo.

Lo sfogo di Laura Maddaloni

La sportiva credeva di non essere più in onda e si è lamentata con il marito per l’atteggiamento degli autori. Maddaloni si è sempre dimostrata come una persona con un carattere determinato e forte. Ha sostenuto, in particolare, che per lei ed il marito ci sarebbe dovuto essere una sorpresa delle figlie che, però, non sarebbe stata mostrata alla coppia. Ciò ha scatenato lo sfogo della sportiva che, con il marito Clemente Russo si sarebbe lasciata andare dichiarando: “C’era una sorpresa delle bambine e non ce l’hanno fatta vedere, hai capito Clemente? C’era una pergamena, l’ho presa e mi hanno detto ‘lasciala là’. Gli ho detto ‘sono troppo educata e la lascio qua’, ma questo non è giusto perché non mi hanno fatto vedere le bambine. Sono l’unica mamma a cui non sono state fatte vedere le bambine”.

