Charlene di Monaco preoccupa ancora: ecco quanto sarebbe arrivata a pesare (e perché)

Vi sono nuovi dettagli riguardanti le condizioni di salute di Charlene di Monaco. La Principessa, infatti, risulterebbe essere ancora abbastanza provata in seguito alla infezione grave che l’ha colpita nel corso dell’anno passato e peserebbe meno di 50 chilogrammi, non riuscendo, tra l’altro, ancora a mangiare cibi solidi.

L’infezione ed il rientro di Charlene

Ad inizio marzo la Principessa Charlene di Monaco è rientrata a Montecarlo in seguito a un ricovero in una esclusiva clinica svizzera durato mesi ed effettuato per riprendersi da un forte stato di debilitazione sia psichica che fisica. Tanti gli strascichi sulla 44enne dopo l’infezione che l’ha colpita a gola, naso ed orecchie costringendola a restare per mesi in Sudafrica dove ha subito almeno tre interventi in anestesia totale.

Il peso di Charlene di Monaco

Charlene di Monaco aveva bisogno di serenità e riposo oltre che, naturalmente, di cure specifiche per prendere peso. Si è deciso, così, per un ricovero da effettuare fuori dal Principato. Non sono mancate le indiscrezioni secondo cui quell’allontanamento sarebbe stato una conseguenza dell’ennesima crisi con Alberto che è intervenuto per smentire quelle voci. Ma, nonostante le cure ricevute, Charlene di Monaco non si sarebbe ancora ripresa definitivamente e, da quando è rientrata a Montecarlo, nessuno l’ha ancora rivista. Dovrebbe trovarsi a Roc Angel, ovvero la tenuta in collina della famiglia Grimaldi, appena sopra Montecarlo. Qui starebbe seguendo le terapie consigliate dai medici in Svizzera che prevedono anche una dieta personalizzata, dove le pietanze sono cucinate da uno chef stellato, e sessioni di yoga e nuoto. Questo secondo quanto riporta ‘Closer’. Ma ‘LC News’ ha citato una fonte alquanto vicina a Charlene, secondo cui sarebbe ancora molto magra e peserebbe meno di 50 chilogrammi. Inoltre non riuscirebbe a mangiare cibi solidi nutrendosi con una cannuccia.

Le nuove foto di Charlene

Intanto la Principessa sarebbe stata paparazzata a Nizza. Le nuove foto di Charlene sarebbero state pubblicate dal programma ‘Royal Talk’ in onda sul canale tedesco RTL. La Principessa ha un nuovo look biondo platino, ma i suoi capelli sono sempre cortissimi. Negli scatti indossa un ampio cappotto per nascondere la magrezza, ma nessuna cicatrice in volto è stata notata.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news?

Seguici anche su Instagram cliccando qui, su Facebook cliccando qui e su Google News cliccando qui