Famiglia all'improvviso – Istruzioni non incluse è tratto da una storia vera?

Famiglia all’improvviso – Istruzioni non incluse è un film diretto da Hugo Gélin del 2016. Il protagonista è un ragazzo di nome Samuel, interpretato da Omar Sy, che vive nel sud della Francia.

Single e innamorato delle donne ogni giorno vive la sua vita da scapolo, senza alcuna responsabilità, la sua vita però cambia radicalmente quando un suo ex flirt si presenta da lui con una neonata dicendogli che è sua figlia. Dopo avergliela messa tra le braccia la donna è andata via lasciando a lui tutta la responsabilità.

Per otto lunghi anni Samuel cerca la madre di sue figlia, intanto lui e la piccola Gloria diventano sempre più uniti e complici. Oltre alla trama, siete curiosi di scoprire alcune curiosità sul film?

A differenza di ciò che molti pensano, Famiglia all’improvviso – Istruzioni non incluse non è tratto da una storia vera ma è il remake del film messicano Instructions Not Included del 2013. Il regista Hugo Gélin è rimasto molto colpito dal duo bambina-adulto, per questo motivo ha scelto di dirigere il film. Per il ruolo di Gloria cercava una bimba mulatta bilingue tra gli 8 e i 12 anni.

Omar Sy, l’attore che interpreta Samuel, ottenne un’incredibile notorietà nel 2011 per aver recitato nel film Quasi amici, un ruolo che tutti hanno amato.

