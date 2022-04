Chi è Rosa Maria, moglie di Vincenzo Mollica? Chi è la loro figlia Caterina?

Vincenzo Mollica è stato un’icona della tv italiana, talmente importante da meritare il titolo di Commendatore, Ordine al merito della Repubblica italiana (di cui è stato insignito nel 2018).

Nato a Modena il 27 gennaio del 1953, è andato in pensione relativamente di recente ma è rimasto nell’immaginario di tutti gli italiani – anche grazie alla sua rubrica in onda ogni sabato dopo il TG1 intitolata ‘DoReCiakGulp’.

Una rubrica dedicata – come il nome suggerisce – allo spettacolo a 360°: dalla musica, al cinema, ai fumetti. Non solo tv, insomma – come noi.

Come raccontato in diverse occasion, Vincenzo Mollica ha diversi problemi di salute: dal Parkinson (di cui ha parlato per la prima volta nel febbraio del 2019 al ‘Corriere della Sera’) al diabete, ai problemi di vista (ha dichiarato di essere quasi completamente cieco a causa di un glaucoma).

Ma al suo fianco ci sono e ci sono sempre state le due donne della sua vita: la moglie Rosa Maria e la figlia Caterina.

La moglie Rosa Maria è particolarmente importante giacché funge per il marito da “occhi” – descrivendo le immagini di film e programmi televisivi che lui non può più vedere.

Della relazione si sa abbastanza poco giacché il giornalista ha preferito tenere la sua vita lontana dai riflettori.

In un’ospitata di Domenica In di qualche tempo fa i due raccontarono di essersi conosciuti oltre 50 anni fa durante i tempi dell’università e di essersi messi assieme in occasione di un concerto di Giorgio Gaber a Milano la sera di un San Valentino.

Uno dei tanti San Valentino passati assieme giacché i due non si sono mai lasciati, sposandosi nel 1977 e rimanendo sempre innamorati come il primo giorno.

Dalla relazione e dal matrimonio è nata la figlia Caterina.

Figlia unica della coppia, lavora nell’ambito della cmunicazione e dell’organizzazione di eventi e mostra sui social un’importante passione per i fumetti (eredità paterna), oltre a pezzi di vita quotidiana e tutto l’amore per la propria famiglia, come testimoniato da una foto postata appena due settimane fa (in cui parla del padre come uomo della propria vita).

Sempre tramite i social apprendiamo che ha uno Shitzu di nome Corta Maltese (chiaro riferimento fumettistico) che ha un proprio profilo Instagram.

