L’Eredità 3 aprile 2022, Lucia alla ghigliottina non indovina la parola

Nella puntata di quest’oggi – 3 aprile 2022 – abbiamo visto arrivare al gioco finale de L’Eredità la campionessa Lucia.

La campionessa s’è ritrovata a concorrere per un bottino di 11.250 euro salvandosi da un solo dimezzamento e s’è trovata dinnanzi alle seguenti cinque parole indizio scelte dagli autori del quiz per indovinare la parola misteriosa di oggi:

Sapere

Vasco Rossi

Scampi

Zuccheri

Tutti.

La campionessa – con un’espressione poi non troppo convinta al momento della scrittura della sua parola – ha così scelto Eccesso,

“Non è scattata come a casa la scintilla”, ha dichiarato Lucia a Flavio Insinna – dinnanzi alla sua domanda di quanto fosse convinta della parola scelta.

Ma non era Eccesso la parola scelta dagli autori maLiberi

Queste le spiegazioni di quest’oggi date dal padrone di casa Flavio Insinna (le sue parole testuali sono quelle virgolettate):

“Il Sapere rende liberi, è l’ignoranza che rende prigionieri” – ha ricordato Insinna citando Socrate.

‘Liberi Liberi’ è una canzone (e un album) di Vasco Rossi, che vi proponiamo in coda (con tanto di video ufficiale).

“Dio ce ne Scampi e Liberi” è il detto popolare che poteva portare ad ingannare il partecipante alla ghigliottina (che avrebbe potuto pensare, come nel caso specifico, al crostaceo).

Zuccheri Liberi, “non esageriamo” – ci ammonisce Insinna.

Liberi Tutti, “che sia a nascondino” ma non lo è Flavio Insinna a fine puntata (ché, ricorda scherzosamente, sarà in studio a fare ordine).

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news?

Seguici anche su Instagram cliccando qui, su Facebook cliccando qui e su Google News cliccando qui