Ruy Blas in onda su rai 5

Ruy Blas è l’opera che apre la settimana teatrale nel pomeriggio di Rai 5. Viene proposta la versione prodotta da il Mulino di Amleto, andata n scena presso il teatro Piemonte Europa, a cura di Acti Teatri Indipendenti. Questo allestimento risalente al 2017 ha visto impegnato il regista Marco Lorenzi, in una delle opere più particolari del grande Victor Hugo.

Il cast

Per quanto concerne i protagonisti sul palco, vedremo tra i vari attori Yuri D’Agostino, Francesco Gargiulo, Barbara Mazzi, Alba Maria Porto, Angelo Tronca, Rebecca Rossetti.

La trama

Il protagonista di tutta l’opera è Ruy Blas (dall’opera omonima), ovvero il servo che il nobile spagnolo Don Sallustio decide di travestire e far passare per aristocratico sotto mentite spoglie. Il giovane sebbene le sue umili origini, compie grandi imprese e riesce pur a far innamorare la sua regina. Quando il suo padrone però invidioso della fama di Ruy, decide di svelarne l’inganno alla corte, il povero Blas per la forte umiliazione, si toglie la vita. Tuttabia, durante il suo funerale la regina non può che dichiarare il suo amore per il cavaliere. A discapito ovviamente del padrone di Blas Don Sallustio che pensava di poter prendere il suo posto e invece viene respinto.

