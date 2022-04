Oroscopo di Paolo Fox dal 4 al 10 aprile, previsioni della settimana

Una nuova settimana sta per cominciare. Quali saranno le condizioni delle stelle? Lo vediamo insieme a Paolo Fox, con il suo oroscopo per ognuno dei dodici segni zodiacali. Prosegui la lettura.

Ariete

Dal punto di cista amoroso sembra che questa sia una settimana di calma piatta. Non ci saranno particolari eventi che ti coinvolgeranno.

Un po’ meglio a lavoro. Sarà questa una settimana molto interessante per chi vuole recuperare il tempo perso.

Toro

Se hai bisogno di qualcosa che ti stimoli un pochino e che ti permetta di gettare acqua sul fuoco, questa è la settimana migliore per darsi da fare in amore.

Nel lavoro la situazione non è proprio delle migliori. Anzi pare tu sarai in preda a delle ansie sempre più fitte.

Gemelli

Per coloro che hanno subito subito una storia, c’è bisogno di chiarire le tante perplessità. Questo non vuol dire che non ci sia amore, solo che vanno risolti i problemi.

Per il lavoro, è un periodo di osservazione e le stelle sconsigliano di fare investimenti. Anche se avete buone idee, è probabile che un accordo non si sblocchi prima di maggio.

Cancro

Single alla ribalta questa settimana grazie ad energia e vitalità che faranno scordare le delusioni passate. Anche le coppie saranno in forza.

Nel Lavoro, se hai qualcosa in mente, hai tempo fino al 10 maggio per metterle in pratica. Massima attenzione a chi è in bilico tra due situazioni.

Leone

Venere sta per lasciare l’opposizione e recupererai alla grande. Tieni lontane le persone sleali. Occhio anche ai parenti invadenti.

Nel lavoro, senti di aver dato molto, ma di aver ottenuto poco. La ruota della tua vita lavorativa inizia a girare da maggio.

Vergine

È iniziato per te il mese delle certezze. Se qualcuno ti fa venire dubbi, chiederai dei chiarimenti. Nelle coppie consolidate tutti i problemi andranno via.

Nel lavoro è probabile che voglia dire basta a una situazione che non ti sta più bene. Sei circondato da persone che ti remano contro, usa la diplomazia.

Bilancia

Devi metterti in gioco stando attento. Se vuoi riappacificazione approfitta ora. Se invece sei fidanzato ora è il momento di fare decisioni importanti.

Sul lavoro è da febbraio che sei in lotta contro qualcuno. Da maggio le energie diminuiranno, quindi, dovete concludere un accordo al più presto.

Scorpione

Evita che il lavoro si ripercuota sull’amore. Deve essere semplice amare, e devi circondarti di persone che apprezzano la tua sensibilità.

Nel lavoro nessuno potrà fermare la tua ambizione. Dovete affrontare un problema che riguarda la casa, una spesa di troppo

Sagittario

Devi circondarti di persone vere, non ti serve a nulla chi è troppo appiccicoso. Se la persona che stai frequentando è troppo gelosa, meglio dire basta.

Sul lavoro, occhio ai nuovi incarichi. Devi riflettere sulle tue capacità e magari ammetterete qualche colpa.

Capricorno

Sei sempre sincero in amore, quindi evita le persone sfuggenti. Venere ti sorride, quindi tutte le incomprensioni andranno via.

Nel lavoro c’è un po’ di confusione, forse è cambiato il rapporto con un datore di lavoro. Entro aprile sarà bene capire da che parte stare.

Acquario

Ci saranno delle belle emozioni e delle belle novità per te se sei Single. Se invece sei in coppia, a parte qualche lite sporadica, le emozioni saranno forti.

Nel lavoro sta cambiando tutto già da mesi e ci sono state battaglie anche pesanti. Non manca l’appoggio di chi vi vuole bene e vuole vedervi liberi da situazioni che non sopportate più.

Pesci

Venere sta per entrare nel tuo segno, e quindi avrai voglia di amare. Cerca di stare tra la gente e fare gli incontri giusti. Se sei fidanzato tutto sarà positivo.

Nel lavoro puoi chiedere un rimborso o aprire una vertenza, se pensi che qualcuno non ti abbia dato quello che merita. Per fortuna questa settimana regala una buona dose di energia.

