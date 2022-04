Belen Rodriguez sulla malattia dell’ex Spinalbese: “Non sapevo nulla”

A Verissimo Belen Rodriguez parla della malattia di Antonino Spinalbese e svela che non ne sapeva nulla

Belen Rodriguez è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo nella puntata andata in onda ieri 3 aprile su Canale 5. La bellissima conduttrice e showgirl argentina si è lasciata sfuggire alcune rivelazioni personali, tra le varie cose ha parlato anche dell’ex compagno Antonino Spinalbese.

Nei mesi scorsi i due hanno avuto una figlia, la bellissima Lune Marì, le cose tra loro sembravano andare a gonfie vele ma in poco tempo il rapporto si è deteriorato arrivando al capolinea. I due continuano ad essere legati per via della figlia ma sembra che non siano rimasti proprio in buoni rapporti.

Alla conduttrice Belen ha confessato che non sapeva nulla della malattia dell’ex, lui stesso nei giorni scorsi ha parlato delle sue condizioni di salute sul suo profilo Instagram. La Rodriguez in merito a ciò ha svelato: “Io sapevo di un’infiammazione al pancreas, del digiuno durato una settimana in ospedale. Non sapevo nulla di questa malattia autoimmune.” Ci ha tenuto però a far sapere di essere dispiaciuta per lui, resta comunque il padre di sua figlia.

Alla Toffanin ha poi detto che molte cose preferisce però tenersele per sé: “Non racconto più niente perché qualcosa voglio tenerla per me, fa bene tenersi qualcosa per se stessi ma io sono un persona con una umanità.”

Le cose con Antonino Spinalbese non sono andate bene ma Belen Rodriguez ha ritrovato la felicità di nuovo al fianco di Stefano De Martino. I due non hanno ancora ufficializzato la riconciliazione ma è ormai noto a tutti che sono tornati insieme, lo confermano anche le varie paparazzate che li ritraggono insieme.

Sara Fonte

