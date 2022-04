Soleil Sorge è stata una delle protagoniste vere del Grande Fratello Vip 6. L’italo-americana si è distinta per il suo carattere e non si è mai risparmiata. La fashion blogger è stata al centro del triangolo mediatico con Alex Belli e Delia Duran. Terminato il reality show targato Mediaset si è immediatamente cimentata in una nuova avventura professionale come giurata della edizione de ‘La Pupa e il Secchione Show’ condotta da Barbara D’Urso e, inoltre, è apparsa a ‘Tiki Taka’.

L’uomo misterioso di Soleil

