Chi è Meredith Mickelson, la nuova presunta fiamma di Matteo Berrettini?

Si fanno sempre più insistenti i rumor sulla rottura tra il tennista Matteo Berrettini e la collega Ajla Tomljanovic. Un gossip che finora non hanno né smentito e né confermato. Ajla però ha eliminato ogni traccia del suo fidanzato dal proprio profilo Instagram, cancellando ogni scatto. Per quanto riguarda invece, Berrettini è stato pizzicato mano nella mano con una nuova presunta fiamma per le strade di Roma: Meredith Michelson. A rivelare il gossip è stato il portale Very Inultil People.

La nuova presunta fiamma di Berrettini

Meredith Michelson ha 22 anni ed è una top model americana. Nata ad Atlanta in Georgia il 1 luglio 1999, Meredith ha vissuto a Destin, in Florida, dove ha trascorso molti anni in compagnia della sua famiglia. Viaggia spesso per lavor tra gli Stati Uniti e la Francia, e di recente ha fatto tappa in Italia. Ha lavorato per diverse agenzie tra cui Monster, Supreme di Parigi e per Calvin Klein, Bluemarine posando per alcune campagne pubblicitarie. Ha un ottimo legame con suo fratello, con i suoi amici e la sua famiglia, poiché l’ha sempre sostenuta per realizzare il suo sogno di diventare modella. Ama praticare attività fisica, mangiare bene e nella sua borsa non mancao mai il blush e un burrocacao. Per quanto riguarda la vita privata, è stata attribuita ad un flirt mai stato confermato con lo youtuber Eithan Dolan. Nel 2018 si vociferava che avesse una liaison (mai confermata) con Brooklyn Beckham, figlio di David e Victoria Beckham con cui è stata fotogratata ad eventi pubblici. Oggi avrebbe un flirt con il tennista Matteo Berrettini, ma ancora non c’è conferma.

