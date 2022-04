L’Eredità 4 aprile 2022, Claudia alla ghigliottina non indovina la parola

Nella puntata di quest’oggi – 4 aprile 2022 – abbiamo visto tornare al gioco finale de L’Eredità la campionessa Claudia.

La campionessa s’è ritrovata a concorrere per un bottino di 45.000 euro e s’è trovata dinnanzi alle seguenti cinque parole indizio scelte dagli autori del quiz per indovinare la parola misteriosa di oggi:

Sapere

Sotto

Rischio

Nazionale

Costi

Assegno.

La campionessa (già in passato capace di vincere il montepremi) non è riuscita ad indovinare la parola odierna, che era Copertura , ammettendo sin da subito di non aver avuto alcuna illuminazione.

Queste le spiegazioni di quest’oggi circa le scelte degli autori:

Sotto Copertura, anche “grande serie di Rai 1” (Insinna dixit).

Copertura del rischio è quella di una determinata assicurazione (quanto arriva a coprire in caso di sinistro, per esempio).

Copertura dei Costi – quando un’azienda valuta le proprie possibilità in base a quelli che sono i propri costi (che devono sempre essere coperti)

La Copertura di una Assegno: quando non c’è copertura bancaria l’assegno non può essere di fatto riscosso.

