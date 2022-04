Isola dei famosi 2022, chi sono i naufraghi che guadagnano di più?

Ecco le cifre del cachet dei naufraghi dell’Isola dei famosi 2022

I naufraghi dell’Isola dei famosi 2022 sono sbarcati in Honduras da settimane e alcuni di loro sono veterani,tra cui Lordy Del Santo, Carmen Di Pietro e altri come Cicciolina sono del tutto nuovi all’esperienza. Sono usciti inoltre i cachet dei naufraghi più e meno pagati e a pubblicarli è stata la rivista MowMag.

Stando alla rivista, quelli che guadagnan di più sono quelli più famosi, tra cui Ilona Staller, Marco Melandri e Lori Del Santo. I tre percepirebbero 10 mila euro a settimana, mentre Antonio Zequila, Clemente Russo, Carmen Di Pietro, i Cugini di Campagna, Floriana Secondi e Guendalina Tavassi ammonterebbero a 5 mila euro a settimana. I meno noti invece guadagnerebbero molto meno e tra questi rientrano Alessandro Iannoni, figlio di Carmen Di Pietro, il modello Roger Balduino, Estefania Bernal, Jovana Djordjevic, Blind e il fratello di Tavassi.

Come riporta la rivista, non ci sarebbero fonti ufficiali di Mediaset a smentire queste cifre e quello che è sicuro è che i le indiscrezioni si rincorrono insistenti sul web in assoluto accordo sulla quantificazione del compenso medio di un naufrago.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news?

Seguici anche su Instagram cliccando qui, su Facebook cliccando qui e su Google News cliccando qui