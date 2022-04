Salmo annuncia il suo settimo album e sorprende i fan: il nuovo disco legato alla serie TV Blocco 181?

Il settimo album di Salmo è in lavorazione. La notizia ha mandato in visibilio tutti i fan del rapper sardo, anche perché finora non erano emerse indiscrezioni in merito ad un suo nuovo disco.

E’ stato proprio Salmo a confermare il suo settimo lavoro su Instagram, con una foto che si inserisce in un carosello di fotografie che ritraggono in primo piano l’artista mentre svolge alcune attività quotidiane: fare la spesa, ma anche pranzare o andare al lavoro.

Al momento non ci sono dettagli sul settimo disco di Salmo, che ha preferito mantenere tutto molto segreto. Pur non avendo indiscrezioni sul titolo dell’album e sulla cover ufficiale, sembra che il progetto sia in qualche modo legato a Blocco 181, la serie TV Sky Original che vede nel cast anche il rapper sardo come attore, supervisore e produttore musicale e creativo.

Sono passati solo sei mesi dall’uscita di Flop, il suo sesto album, ed è anche per questo che la notizia di un nuovo disco ha (felicemente) spiazzato i fan. Oltre al nuovo lavoro, Salmo prepara anche il ritorno alla musica live con il Flop Tour 2022 che prenderà il via il prossimo 1 luglio dallo Stadio Comunale di Bibione (Venezia). La data più attesa è senza dubbio quella del 6 luglio, quando il rapper sardo si esibirà nella splendida cornice di San Siro.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news?

Seguici anche su Instagram cliccando qui, su Facebook cliccando qui e su Google News cliccando qui