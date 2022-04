Isola dei Famosi, la produzione trema: ecco la minaccia di Patrizia Bonetti dopo l’ustione

La partecipazione all’Isola dei Famosi 2022 di Patrizia Bonetti è stata molto breve. La giovane modella di origini italo-cubane è rimasta ustionata in occasione della prova del fuoco ed è stata costretta a lasciare le spiagge dell’Honduras per fare ritorno in Italia e sottoporsi a delle cure, come sottolineato da Ilary Blasi nel corso della puntata del 4 aprile 2022. Patrizia ha cercato in tutti i modi di aggiudicarsi quella prova resistendo per circa 6 minuti fin quando la produzione decretò il termine del gioco dando la vittoria a Roberta Morise per non essersi mossa. Ma entrambe avevano dato prova di una grande resistenza non volendo cedere.

La causa di Patrizia Bonetti

Alessandro Rosica ha sganciato una bomba, poi confermata da ‘361 Magazine’. Si parla di una causa intentata di ben milione di euro da parte della modella. Dopo aver trascorso qualche giorno in Honduras, la web influencer era pronta a rientrare in gioco ma il fidanzato “ha preso il primo aereo e l’ha riportata in Italia proprio per le mosse legali”. Come riportato da Alessandro Rosica, Patrizia Bonetti e il fidanzato “sono pronti a far causa al colosso tv per oltre un milione di euro”. Come scrive ancora Rosica: “Patty non avrà lasciato di certo il segno sull’Isola, ma per il resto sembra essersi messa al sicuro su tutti i fronti. Ricordiamo che Patty è fidanzata con un uomo molto ricco e potente che vive anche a Saint Moritz”.

Non è il primo caso di un naufrago costretto a lasciare il gioco prima del tempo e per motivi di salute. L’anno scorso, ad esempio, toccò ad Elisa Isoardi abbandonare il reality show condotto da Ilary Blasi per un problema all’occhio.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news?

Seguici anche su Instagram cliccando qui, su Facebook cliccando qui e su Google News cliccando qui