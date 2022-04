Antonio Medugno avrebbe un flirt con Rosa Di Grazia di Amici 21?

L’ex gieffino si starebbe frequentando con un’ex allieva di Amici 21: stando ad alcuni indizi potrebbe essere Rosa Di Grazia

In queste ultime ore, Antonio Medugno è al centro dell’attenzione mediatica per alcune dichiarazioni sulla sua vita privata a RTL 102.5. Dopo un breve flirt passato con Clarissa Selassié, l’ex gieffino ha ammesso di frequentare un’ex allieva della scorsa edizione di Amici, senza però svelare alcun nome.

“Ci stiamo sentendo, ci siamo visti per un aperitivo a Roma, lei preferiva non far uscire questa cosa” ha esordito così il tikoker partenopeo parlando della ragazza in questione. “Lei è sempre stata fidanzata ma poi si è lasciata. Non mi sono mai frequentato con lei. Siamo amici” ha poi spiegato Medugno lanciando qualche particolare in più sul suo flirt. “E’ una bella ragazza estericamente, la sto conoscendo caratterialmente, non mi baso solo sull’estetica” ha infine chiosato.

Insomma, stando ad alcuni indizi trapelati, la ragazza misteriosa potrebbe essere Rosa Di Grazia, ex ballerina di Amici di Maria De Filippi. Quest’ultima infatti è stata avvistata di recente a Roma assieme a Medugno. Non solo: l’ex allieva si è lasciata con il suo fidanzato Andrea Piazza, il quale ha rilasciato alcune dichiarazioni.

“Non scrivetemi più robe su Rosa. Io non ho preso nessuna decisione La storia è finita non per causa mia” ha esordito così l’ormai ex fidanzato della Di Grazia. “Tra l’altro ho già sentito che si è già fatta un’altra vita quindi vi chiedo di lasciarmi in pace” ha poi continuato il ragazzo su Instagram. “Imparate a distinguere i conoscenti dalle amicizie vere e ricordatevi che la famiglia è l’unica che non vi abbandonerà mai” ha infine concluso Piazza facendo intuire che non stia attraversando un periodo sereno.

Sarà davvero Rosa Di Grazia, la ragazza che ha rapito il cuore di Medugno? Non ci resta che attendere conferme.

