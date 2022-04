Cotto e Mangiato ricetta del 6 aprile 2022: spezzatino alle mele

Tessa Gelisio è un’amante delle pietanze in agrodolce. Spesso ci combina ingredienti dolci ed ingredienti salati per realizzare delle pietanze davvero squisite. Ecco quindi che nell’appuntamento di oggi con la rubrica Cotto e Mangiato viene proposto dello spezzatino alle mele. Vediamo insieme la ricetta e come si prepara.

La ricetta

Per preparare questo secondo piatto gustoso in cui le protagoniste sono le mele, abbiamo bisogno dei seguenti ingredienti, ovvero:

200 grammi di spezzatino di manzo

Olio

Aglio

1 bicchiere di vino bianco

2 mele

Burro

Procedimento

Prendi la carne, dividiamo a cubetti non troppo grandi e metti da parte. In una padella rosola uno spicchio d’aglio con olio d’oliva e poi aggiungi la carne. Sfuma con il vino bianco poi continua a rosolare. Ricorda che la carne deve cuocere per bene. Intanto prendi le mele sbuccia e taglia a cubetti. Quando la carne sarà pronta, adagiala in un piatto, e lasciando il suo condimento in padella, metti a sciogliere del burro e versa le mele al suo interno. Portale ad appassire dopodiché aggiungi la carne all’interno. Fai cuocere tutto insieme, a padella coperchiata e a fuoco lento. Quando le mele saranno abbastanza morbide, scoperchia la padella fai fare cinque minuti a fiamma alta e poi impiatta. Della serie cotto e Mangiato

