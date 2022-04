L’Isola dei Famosi 16, le pillole velenose de La Velenosa – EPISODIO 5: “La suocera, la numero uno!”

Vi rendete conto che non hanno fatto in tempo a sbarcare che Nik e Silvano dei cugini di campagna ci hanno già regalato trash a palate? Silvano si è lanciato dall’elicottero senza fare una piega, alla sua età e a me, quando faccio due gradini, sembra di esalare l’ultimo respiro. No ma poi è arrivato sulla spiaggia con i capelli asciutti e super cotonati come prima di tuffarsi, con uno slippino dorato da fare impallidire anche Priscilla la regina del deserto e infine ha sganciato un bestemmione! Vi rendete conto del potenziale trash? Non che mancasse eh, ma qua siamo a livelli altissimi. (Purtroppo poi è giunta l’eliminazione dell’ottimo Silvano).

I naufraghi hanno finito di fare il “tutti contro Carmen” e hanno iniziato con il tutti contro Lory. L’accusano di essere falsa e fare strategie e di spuntare da ogni anfratto non appena vede una telecamera avvicinarsi. Ora,: o non trovo assurdo che si facciano strategie visto che si è in un gioco e non trovo scandaloso che Lory si attivi quando vede la telecamera visto che sono pagati per fare show. Per fortuna la maggior parte del pubblico la pensa come me e ha salvato la coppia Lory e Marco, spedendo su playa sgamada Roberta e Blind. La Morise di una antipatia che forse solo la mia prof di matematica delle superiori si può avvicinare. Spero che oggi sia lei ad essere rispedita in Italia. Comunque io in quest’isola impazzisco per le milf: ve lo dico, amo Carmen, Lory e Ilona da pazzi e mi spiacerebbe se una delle tre non arrivasse molto avanti nel gioco. Ho amato quando è intervenuta la mamma di Marco Cucolo e Ilary ha detto alla Del Santo che c’era per lei la suocera.

“Mia suocera? Sì, mia mamma? Ah, ho una suocera?”: già qua ho riso mezz’ora ma ho sputato la tisana al finocchio quando la signora dallo studio ha dato praticamente ragione ai naufraghi dicendo che Lory è simpatica che non è così come la si vede perché sta facendo una strategia, un gioco: per la prima volta in anni un parente va contro chi è lì a difendere. La suocera la numero uno! Anche perché grazie al suo intervento gli altri naufraghi hanno preso la palla al balzo per nominarli, come i fratelli Tavassi che come motivazione hanno detto: “la motivazione è la stessa che ha dato la suocera”. Ho lacrimato.

L’altra coppia in nomination è quella di Ilona e Roger e anche qua mi spiace ma per lei, che è una forza, non per lui che trovo trasparente: la sua storiella con Estefania è entusiasmante come un documentario sulla vita del pesce palla… Ma veniamo a playa sgamada dove si è formata la nuova coppia, poi tornata su playa accopiada, formata da Clemente e Floriana. Clemente in quanto capo ha scelto di essere uno dei membri della nuova coppia mentre l’altro è stato scelto tramite una sfida in cui con sincerità Floriana ha imbrogliato perché si è messa in ginocchio due volte quando bisognava solo strisciare ma anche qua fa nulla perché è lei.. l’avesse fatto uno antipatico al pubblico si sarebbe scatenato il putiferio sul web. Secondo eliminato definitivo Marco Melandri e anche di lui come di Zequila non sentiremo la mancanza.

Io al televoto salvo Lory e Marco perché mi fanno morire dal ridere ma se si dovesse salvare Ilona sarei contenta uguale.

Per oggi è tutto, alla prossima, baci velenosi a tutti

L’Isola dei Famosi 16, i tre migliori meme della quinta puntata

Guendalina: -“Lei, l'ha nominata pure a' suocera, ha detto che stava giocando” Edoardo: -“La motivazione è quella che ha dato la suocera praticamente, è la stessa identica” ? IO BIMBA DEI TAVASSI #isola #isola2022 pic.twitter.com/vcka2jEBgH — ?????? ????? ????????? ??? (@teamsoleilsorge) April 4, 2022

“Il mio rapporto con lui è stato dall’inizio basato su quello” “Ma come?” “Che altro avevi, scusa, a parte..” “L’intelligenza, la sapienza!” “Ma che stai a dì, a ventun’anni!” IDOLO INDISCUSSO ??#Isola pic.twitter.com/yH1ETgiuZ2 — Chia © (@Chiara_Bonati) April 4, 2022

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news?

Seguici anche su Instagram cliccando qui, su Facebook cliccando qui e su Google News cliccando qui