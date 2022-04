Chi è Floriana Messina, ex del GF 12? L’influencer è rifatta? Ecco com’è cambiata nel tempo

Floriana Messina, a Napoli sono tanti pazzi per lei. Lunghi capelli neri e fisico da pin up con delle curve esplosive: ecco chi è la classe 1989, originaria di Potenza, Basilicata, dov’è nata il 3 maggio sotto il segno del Toro. Oltre ad essere un sogno proibito di tantissimi utenti di Instagram, Floriana ha partecipato al Grande Fratello e da quell’esperienza è cambiata tantissimo. Andiamo a scoprire chi è.

La biografia di Floriana Messina

Floriana Messina è molto legata alla sua famiglia. Ha, infatti, uno splendido rapporto con fratello, Antonello, che lavora come dentista a Roma. La città che le ha dato i natali, ovvero Potenza, la classe 1989, l’ha lasciata quasi subito per cercare fortuna proprio nella capitale. Prima di abbandonare gli studi e dedicarsi totalmente alla carriera nel mondo dello spettacolo, inoltre, Messina ha scelto di iscriversi all’università per prendere parte al corso di Giurisprudenza e per mantenersi ha cominciato a lavorare come ragazza immagine.

Floriana al GF

Floriana Messina vanta una partecipazione al Grande Fratello 12. Edizione, quella durata dal 24 ottobre 2011 al 1º aprile 2012, per un totale di 161 giorni. Fu condotta per la settima volta consecutiva da Alessia Marcuzzi, affiancata per la quinta ed ultima volta dall’allora opinionista Alfonso Signorini. Floriana durò 133 giorni e si presentò da studentessa 22enne. A vincere fu Sabrina Mbarek. Da allora Floriana è molto cambiata.

La prova di coraggio di Floriana

Floriana Messina ha partecipato ad una puntata di ‘Ciao Darwin 8’, programma storico condotto da Paolo Bonolis. Fu selezionata per la prova di coraggio come rappresentante del mondo della tv contro i rappresentanti del popolo web. La prova di coraggio della puntata era incentrata sulla paura della morte e prevedeva che i due concorrenti uno per il popolo del web e uno per il popolo della tv venissero rinchiuse all’interno di una bara insieme a insetti e serpenti per almeno 60 secondi. Quando toccò al popolo della tv ben 2 si rifiutarono e la terza scelta cadde su Floriana Messina. L’ex gieffina accettò ma dopo pochi secondi cominciò a gridare dal terrore in preda ad un attacco di panico tanto che Paolo Bonolis fu costretto ad interrompere la prova.

Floriana sogno proibito

Come riporta la rubrica del settimanale ‘Chi’, ‘Chicche di gossip’ in edicola a partire da mercoledì 6 aprile, Floriana Messina è stata soprannominata la ‘Kim Kardashian del Vesuvio’ sui social media per le sue curve mozzafiato, che ricordano quelle della Kim Kardashian originale. Floriana ha con un décolleté esplosivo e una parte bassa della schiena pronunciata.

Pubblica quotidianamente foto e video sui social media, accendendo l’immaginazione e i commenti dei suoi 800.000 followers, che lasciano complimenti e commenti ammirati sotto ogni post.

Floriana Messina si è sottoposta a ben due interventi di mastoplastica additiva. Rispetto al Grande Fratello ora ha la quinta di seno, naso rifatto, segue una dieta e diversi accorgimenti.

Questa era Floriana Messina durante il Grande Fratello 12:

Questa è invece Floriana Messina ora:

