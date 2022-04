Cotto e Mangiato ricetta del 7 aprile 2022: patate dofen

Quale sarà la ricetta che oggi Tessa propone al suo pubblico? Direttamente dalla sua cucina di Cotto e Mangiato, la bella e simpatica presentatrice propone una ricetta gustosa in compagnia dello chef Andrea Mainardi. Si tratta delle patate dofen.

Gli ingredienti

Per preparare questa ricetta ti servono in particolare i seguenti ingredienti, ovvero:

Burro

Noce moscata

Patate

Sale

Farina di polenta

Acqua

Uovo

Formaggio spalmabile

Acciughe

Pomodorini rossi

Capperi

Procedimento

In una casseruola metti burro e acqua a sciogliere insieme. Aggiungi la noce moscata e il sale e fai amalgamare bene il tutto. A questo punto aggiungi la farina a pioggia e una volta che si sarà addensato tutto spegni. Fai intiepidire tutto poi aggiungi un uovo e amalgama con energia. Aggiungi anche le patate prima lessate e poi schiacciate. Metti tutto in un sacco a poche e crea delle forme di bignè sulla carta forno. Metti in forno a 180 gradi per una ventina di minuti. A questo punto decora con del formaggio spalmabile, aggiungi qualche pomodorino rosso appassito, le acciughe e i capperi. Una bella spolverata di prezzemolo fresco e anche oggi la ricetta è pronta per essere gustata. In compagnia dello chef Andrea Mainardi è cotto e Mangiato.

