Red 3 si farà? Ci sarà un sequel del film ispirato da un fumetto DC Comics?

Il primo capitolo di Red, uscito nel 2010, è stato accolto abbastanza bene, anche grazie alla bravura del cast composto da Bruce Willis, Morgan Freeman, Helen Mirren, Karl Urban e Mary Louise-Parker. Il sequel del 2013 (in onda stasera su Italia 1, ndr) non è andato altrettanto bene, pur riuscendo comunque a registrare un buon incasso al botteghino.

Ma vedremo mai un Red 3? Ci sarà un terzo capitolo del film ispirato al fumetto DC Comics? Già alcuni mesi prima dell’uscita di Red 2, The Hollywood Reporter rivelava che Red 3, scritto da Jon ed Erich Hoeber (che avevano già realizzato i primi due capitoli), era in lavorazione e sarebbe stato prodotto da Lorenzo Di Bonaventura e Mark Vahradian. Tuttavia, proprio l’accoglienza fredda nei confronti del secondo film potrebbe aver spinto i dirigenti della Summit Entertainment a rivedere i propri piani.

D’altronde sono passati quasi otto anni dall’uscita di Red 2 e del sequel non sembra più esserci traccia. I principali attori del cast sono impegnati in altri progetti, tenendo conto anche del fatto che Bruce Willis ha appena comunicato il suo ritiro dalle scene a causa dell’afasia che l’ha colpito.

Anche per questo, un eventuale Red 3 arriverebbe con attrici e attori diversi rispetto ai film precedenti. Al momento non ci sono notizie in tal senso, ma mai dire mai.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news?

Seguici anche su Instagram cliccando qui, su Facebook cliccando qui e su Google News cliccando qui