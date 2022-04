Chi è Giulia, la fidanzata di Francesco Gabbani?

Cosa sappiamo su Giulia, la fidanzata di Francesco Gabbani?

Da anni Francesco Gabbani conquista non poco successo con il suo incredibile talento come cantautore. Sulla sua vita professionale sappiamo molto, ma cosa si sa della sua vita privata e sentimentale?

Il noto e stimato cantante è sempre stato molto riservato, ha sempre preferito mantenere la sua sfera personale lontana dai riflettori. Sappiamo però che dopo la fine della sua storia d’amore con l’ex fidanzata storica Dalila ha ritrovato l’amore con Giulia, anche lei molto riservata.

Sulla compagna di Gabbani non si sa praticamente nulla, preferisce infatti rimanere lontana dal mondo dello spettacolo. Lui a Domenica In aveva solamente detto di non aver trascorso da solo la quarantena, ma in compagnia della compagna Giulia. Queste le sue parole: “Se ero solo durante la quarantena? No, ero con Giulia, la mia compagna che è anche una mia collaboratrice. Siamo passati di colpo dai “firmacopie” al ritrovarci nella nostra dimensione casalinga, che è stata serena.”

Francesca Gabbani e Giulia non sono mai stati pizzicati insieme dai paparazzi e sul profilo Instagram di lui non ci sono scatti di coppia. Della compagna del cantante non c’è traccia da nessuna parte, c’è chi ha addirittura insinuato che si è inventato tutto solo per attirare l’attenzione del gossip.

Sara Fonte

