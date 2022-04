Vite al Limite, vi ricordate Lonnie Hambrick? La sua trasformazione è incredibile

I fan di Vite al Limite, il famoso programma in onda su Real Time, si ricorderanno di certo di Lonnie Hambrick, che si presentò nella clinica del dottor Nowzaradan assieme a suo fratello John. Quando hanno deciso di affidarsi alle cure del noto specialista i due fratelli (34 e 35 anni) pesavano rispettivamente 317 e 277 chili.

I fratelli Hambrick sono tuttavia riusciti a vincere la loro sfida. Con loro, il programma di dimagrimento stilato dal dottor Now ha davvero portato ottimi frutti: John ha perso 133 chili, mentre Lonnie ha buttato giù 111 chili. Un impegno che per Lonnie Hambrick sembra essere proseguito con una certa costanza anche in questi ultimi tempi.

L’ultima foto pubblicata sulla propria pagina Facebook da Lonnie ha lasciato tutti senza parole. La differenza rispetto a come appariva all’inizio dell’episodio di Vite al Limite è veramente enorme.

“Abbiamo delle grandi novità. Non vedo l’ora di condividere tutto con tutti voi. Sto lavorando ad alcuni ritocchi finali”, ha scritto Lonnie su Facebook, pubblicando l’immagine che lo ritrae assieme al dottor Now e suo fratello John.

Sotto il post sono comparsi moltissimi commenti dei fan, felicissimi di vedere i due fratelli in piena forma. “Il fatto che vi siate presi la responsabilità della vostra situazione invece di trovare scuse ha fatto la differenza”, si legge in un commento. “Sono così felice per voi”, scrive un altro utente, mentre c’è chi si augura un nuovo episodio con protagonisti proprio John e Lonnie.

