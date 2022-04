Oroscopo di Paolo Fox dall’11 al 17 aprile, previsioni della settimana

Abbiamo raggiunto una nuova settimana. Che cosa vorranno dirci le stelle per I nuovi giorni che stiamo per affrontare? Lo scopriamo insieme con l’oroscopo settimanale di Paolo Fox e con le sue previsioni dall’11 al 17 aprile

Ariete

La settimana si apre per gli ariete con una pesantezza per i sentimenti. C’è infatti chi non tollerano certi tipi di approcci, tenderà a tirarsi indietro.

Per quanto riguarda il lavoro ci sono affari non favoriti. Occhio comunque, perché un lavoro diventerà importante.

Toro

Per coloro che stanno in coppia da tempo all’orizzonte c’è un periodo di nervosismo e stress. I vecchi legami saranno soggetti a crisi che potrebbero divenire irreversibili.

Per quanto riguarda la professione, è favorito il lavoro. Qualcuno dei nati sotto sotto segno del toro potrebbe firmare dei contratti.

Gemelli

L’amore c’è e potrebbe arrivare quando meno te lo aspetti da molto lontano. In questi giorni potrebbe accadere qualcosa che ti lascerà senza parole.

Per quanto concerne il lavoro partire certe iniziative. I veterani sull’azienda devono controllare delle cose sul lavoro.

Cancro

Non hai notato che negli ultimi periodi, hai dei problemi di comunicazione con il partner? Forse è giunto il momento di chiarire, per chi è single invece in arrivo degli incontri.

Per quanto riguarda il lavoro, qualcuno avrà una richiesta di assistenza da fare e breve. Nel complesso, Stabilità sul lavoro.

Leone

Da segno focoso quale sei in arrivo per te una ventata di passione. Diciamo che nel complesso hai pianete e stelle tutte dalla tua parte. Approfittane.

Per quanto riguarda il lavoro, nuove collaborazioni sono possibili. Ci saranno forse anche grandi cambiamenti all’orizzonte.

Vergine

Sei in un periodo “ni” nei sentimenti. Avrai infatti piccoli fastidi e anche momenti di forte nervosismo, sia in coppia sia che tu sia single.

Per quanto riguarda il lavoro non meglio. La maggior parte dei tuoi approcci va preso con le pinze. Cera di non perdere tempo sul lavoro.

Bilancia

Se sei alla ricerca di una storia, approfitta questa settimana che possono iniziare nuovi amori. Per le coppie invece ci saranno situazioni complicate da gestire.

Per quanto riguarda la tua posizione professionale ci sono delle novità in arrivo sul lavoro. Inoltre saranno favoriti gli imprenditori.

Scorpione

Già caratterialmente non sai avere pazienza, ma questa settimana avrai l’exploit. Ci sono comunque delle novità in arrivo per quanto riguarda i sentimenti.

Per quanto riguarda la tua posizione professionale ci potrebbero essere giorni di rabbia sul lavoro. In arrivo tuttavia una notizia importante sul lavoro.

Sagittario

Quella che sta per cominciare sarà una settimana sentimentale molto convincente. Sia i single che le coppie potranno viversi a pieno momenti di passione.

Per quanto riguarda il contesto professionale, c’è del lavoro arretrato. Calma sul piano finanziario.

Capricorno

Ci sono dei sentimenti per cui è giunto il momento di capire come farli evolvere. Stai infatti attraversando un periodo di forte confusione.

Per quanto concerne l’ambito professionale, le stelle sono favorite sul lavoro. Avrai altresi delle decisioni importanti da prendere.

Acquario

La luna ti remano contro. Non riesci a trovare la giusta calma, eppure ci sono delle discussioni in cui sarebbe meglio avere sangue freddo.

Per quanto concerne l’ambito professionale, sarebbe meglio evitare situazioni strane sul lavoro. C’è bisogna di ritrovare la stabilità.

Pesci

Non ci crederai ma c’è Venere che ti sorride e ti regala stabilità per quanto riguarda l’amore. Avrai piacevoli occasioni con il partner e anche se sei single.

Per quanto riguarda la professione, molti di voi troveranno una soluzione sul lavoro. Periodo che darà una mano soprattutto alle situazioni complicate.

