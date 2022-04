Anticipazioni Un posto al sole, puntate dal 18 al 22 aprile 2022: Chiara si allea con Marina

Le anticipazioni di “Un posto al sole” dal 18 al 22 aprile 2022.

Nella puntata di lunedì 18 aprile 2022, Viola riflette con Ornella sulla necessità di non dare mai per scontato l’oggetto del proprio amore. In un’atmosfera da brillante commedia romantica, il brindisi per la fine del corso da sommelier riserva più di una sorpresa. La tensione fra Chiara e Nunzio, preoccupato per lei, non si è ancora dissipata. Scossa dal tradimento subito, la ragazza cerca la comprensione di Marina che avrà un confronto dall’esito inatteso con Roberto.

Nella puntata di martedì 19 aprile 2022, Chiara trova un’alleata preziosa in Marina, che la prende sotto la sua ala protettiva e prova a indurla a prendersi cura di sé stessa oltre a intercedere in suo favore con Ferri. Angela, spinta da sua madre, prova ad accorciare le distanze con Franco, ma la partenza per la Sicilia è dietro l’angolo e l’impresa sembra tutt’altro che facile. Raffaele deve riflettere sulla sua relazione con Ornella e su quello che rappresenta Elvira per lui.

Nella puntata di mercoledì 20 aprile 2022, Chiara, logorata dal ricatto di Roberto, deve trovare la forza di non cedere alle proprie fragilità. Riccardo comunica a Rossella una novità che riguarda Virginia. A causa della sbornia, Renato non ricorda cosa sia accaduto la sera precedente, ma Giuditta sembra avere le idee molto chiare sul loro recente passato e soprattutto sul loro futuro.

Nella puntata di giovedì 21 aprile 2022, la preoccupazione per Chiara e la sua salute incideranno sui comportamenti di molte persone a lei vicine e potrebbe determinare la brusca fine dell’alleanza con Marina. Jimmy, dopo aver passato le vacanze di Pasqua con Micaela, sembra aver sviluppato un lato ribelle che porta Niko ad ingelosirsi del rapporto del bambino con la madre. Una visita a sorpresa porta Renato ad una crisi, le cui reazioni alla situazione creano momenti di grande ilarità.

Nella puntata di venerdì 22 aprile 2022, Ornella cerca di riavvicinarsi a Raffaele, ma un’emergenza in ospedale fa da ostacolo. Raffaele, intanto, riceve un messaggio che lo mette in crisi. Renato cerca di resistere al carattere passionale di Giuditta. Marina affronta Roberto e Lara, dopo aver scoperto cosa è successo a Chiara. Riccardo si trova di nuovo faccia a faccia con il fratello Guido. Incastrato da Mariella, Guido è costretto è costretto a fare un discorso imbarazzante a Samuel.

Maria Rita Gagliardi

