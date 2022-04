Anticipazioni Un posto al sole, puntate dall’11 al 15 aprile 2022: Roberto e Lara minacciano Chiara

Le anticipazioni di “Un posto al sole” dall’11 al 15 aprile 2022.

Nella puntata di lunedì 11 aprile 2022, Riccardo e Rossella vivono un bel momento di unione e complicità, ma una visita inaspettata risveglia i fantasmi del dottore. Bianca, sotto pressione per la nuova sfida della web challenge, è sempre più insofferente e ribelle con Franco e Giulia. Non potendo contare sull’aiuto di Ornella, impegnata in ospedale, Raffaele ha al suo fianco un insolito aiutante per la preparazione delle pastiere pasquali.

Nella puntata di martedì 12 aprile 2022, l’arrivo a Napoli del fratello di Riccardo riapre una ferita che non si era mai chiusa del tutto e spinge il medico a un duro confronto con Virginia. Bianca deve portare a termine la nuova sfida per la web challenge. Guido, invece, deve porre rimedio in qualche modo all’invito fatto a Michele.

Nella puntata di mercoledì 13 aprile 2022, Nunzio, con difficoltà, cerca di aiutare Chiara a non fare uso di cocaina, ma Lara tenta nuovamente di spingere la ragazza a parlare dell’incidente mortale del padre. Riccardo, messo in allarme da un momento di vicinanza con Virginia, prende una decisione a lungo attesa da Rossella. Bianca, dopo aver fallito il primo tentativo, cerca ancora di rubare il cellulare di Viola per portare a termine la web challenge.

Nella puntata di giovedì 14 aprile 2022, Nunzio continua a cercare di aiutare Chiara a superare la sua dipendenza dalla cocaina. Michele, che non è a conoscenza dei problemi di dipendenza della ragazza, crede che i problemi tra loro non siano ancora risolti. Intanto, proprio Chiara scopre Lara non è l’amica che credeva fosse. Fabrizio, all’oscuro dei problemi della moglie, organizza una sorpresa romantica per Marina. Bianca riflette su cosa sta facendo a causa della web challenge.

Nella puntata di venerdì 15 aprile 2022, Chiara, dopo essere stata ricattata da Lara e Roberto, è costretta a prendere una difficile decisione. Di ritorno da Berlino, Micaela fa una richiesta a Niko, che riguarda Jimmy, in merito al giorno di Pasqua. Marina e Fabrizio prendono una decisione definitiva sul loro matrimonio.

Maria Rita Gagliardi

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news?

Seguici anche su Instagram cliccando qui, su Facebook cliccando qui e su Google News cliccando qui