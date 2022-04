Vite al Limite, che fine ha fatto David Nelson? Quanto pesava e quanto pesa oggi?

Questa sera, alle ore 21:25, su Real Time, andrà in onda una nuova puntata di Vite al Limite, un programma molto seguito anche dai telespettatori italiani. Anche stavolta il dottor Nowzaradan prenderà in cura un paziente affetto da obesità patologica, affidandogli un programma di recuperato basato su un cambio di alimentazione ed esercizi: l’obiettivo è perdere una certa quantità di chili per potersi sottoporre ad un intervento chirurgico e riprendere in mano la propria vita.

Il protagonista di stasera è David Nelson, che nei primi mesi in cui ha seguito il regime nutrizionale impartitogli dal dottor Now è riuscito a perdere circa 34 chili. Quando è arrivato nella clinica dello specialista, il 30enne di Idaho Falls presentava non solo problemi a carico della schiena e dei muscoli che rendevano sempre più difficile la deambulazione, ma anche la necessità di essere assistito nelle ore notturne dalla CPAP, il dispositivo che assicura la respirazione durante il sonno.

La mancanza del calore familiare (madre tossicodipendente, padre totalmente assente) ha spinto fin da piccolo David verso il cibo: una criticità che è poi aumentata durante l’adolescenza, a causa delle forti incomprensioni con i genitori adottivi.

Dopo aver contratto un’infezione che gli ha fatto anche rischiare la morte, David Nelson ha deciso di affidarsi alle cure del dottor Nowzaradan. Un percorso non facile, dato che all’arrivo in clinica David pesava 346 chili. Nonostante i suoi alti e bassi, l’episodio si conclude con un certo ottimismo per la situazione di David.

Le ultime notizie riportano che il giovane è riuscito a perdere circa 43 chili, con il dottor Now che avrebbe dato l’assenso per l’intervento chirurgico. Al momento non è chiaro se David sia stato operato, anche perché il protagonista dell’episodio non sembra comparire sui social.

