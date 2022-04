Che fine ha fatto Alex Belli? Il vippone annuncia grandi novità su tutti gli ex GF Vip 6

Grande protagonista del Grande Fratello Vip 6 è stato Alex Belli, grazie anche al famoso ‘triangolo’ con Soleil Sorge e Delia Duran. Se con la modella venezuelana, al termine del reality show condotto da Alfonso Signorini sta proseguendo la storia d’amore che ha vissuto qualche periodo complicato; con l’italo-americana si è rivisto in occasione della puntata de ‘La Pupa e il Secchione Show’ di martedì scorso. Era stato chiamato per mettere pace, inoltre, sulla coppia formata dalla sua ex Mila Suarez ed il suo amico Mirko Gancitano. Ma, in generale, quali sono i progetti futuri a livello professionale dell’attore emiliano?

Alex Belli su Instagram: obbligo o verità?

Alex Belli ha oltre 600 mila followers su Instagram. Proprio con i suoi seguaci si è messo a giocare ad obbligo o verità? Tante le domande rivolte all’ex gieffino che, ad esempio, ha rivelato di odiare i Tik Tok. All’attore è stato chiesto anche: “Quando lo shooting con le princess?”, in riferimento alle sorelle Selassié, Clarissa, Lulù e Jessica. “Presto”, la risposta di Belli. La stessa vincitrice del reality show targato Mediaset, Jessica ha confermato, quanto scritto da Alex: “Ci vedremo anche con il Belli. Abbiamo programmato uno shooting individuale ed anche con tutte e tre le sorelle e quindi sarà pazzesco e non vediamo l’ora!”. Con i suoi ex compagni d’avventura, però, continuerebbero e non vedrebbero protagonisti solo le principesse etiopi. Alex Belli, infatti, ha parlato anche di Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. Alla richiesta: “Quando uno shooting con i basciagoni?” il parmense ha replicato: “Succederà anche questo..!!”.

Insomma il ‘man’ del Grande Fratello Vip 6 è sempre molto attivo anche dopo l’esperienza nella casa più spiata d’Italia.

