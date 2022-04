Balletti magnetici in onda su Rai 5

Prosegue il tipico appuntamento con la rubrica teatrale che va ogni giorno in onda su rai 5. Stavolta viene proposto un Balletto, ovvero Campi Magnetici. Ecco cosa sappiamo di questo evento xhe andrà in onda nel mercoledì 12 aprile 2022 proposto dal palinsesto Rai.

Info e curiosità

Stavolta andiamo ben oltre i classici proponimenti teatrali del palinsesto rai. Direttamente dalla versione andata in scena presso il Teatro della Pergola di Firenze, Rai 5 propone il balletto dei Campi Magnetici, in questa data occasione musicato da Franco Battiato. A commissionare le musiche musiche grande compianto cantautore italiano è statp qualche anno fa il Maggio Musicale Fiorentino. Vhe dire di quei passi soavi fatti sul palco se non che si tratta d una vera e propria contaminazione di generi fra danza, musica colta e poesia. Un evento mai visto su Rai 5 e proposto in queste ore proprio dal palinsesto della rete nazionale.

Il corpo di ballo

Che dire poi degli interpreti se non che a muoversi sulle note soavi di Battiato ci sta il Corpo di ballo del Maggio. Le coreografie sono di Paco Decina, mentre la voce recitante è di Manlio Sgalambro. In ultimo ricordiamo che la regia tv è affidata per l’occasione al grande regista Andrea Bevilacqua.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news?

Seguici anche su Instagram cliccando qui, su Facebook cliccando qui e su Google News cliccando qui