Cotto e mangiato ricetta dell’11 aprile: crostini mix carciofi

Iniziamo questa settimana gastronomica con una ricetta sfiziosa che porta in tavola la simpatica Tessa per noi. Usando alla base la stessa crema, ci prepara dei crostini mix carciofi con altri ingredienti per guarnizione. Vediamo come si preparano.

La ricetta

Per gli ingredienti di questa ricetta dovrai usare i seguenti, ovvero:

Pane per crostini

4 carciofi

Aglio

Olio

Formaggio spalmabile

Ricotta

Formaggio grattugiato

Taleggio

Olive nere denocciolate

Tuorlo di uovo sodo

Procedimento

Taglia del pane a fette e tosta in forno. Intanto pulisci i carciofi, lavali e mettili in padella con Aglio e olio. Quando saranno cotti mixa aiutandoti con un filo d’olio. A questo punto prendi il pane e su ogni fetta spalma la crema di carciofi. Poi sbizzarrisciti con la fantasia. Su uno puoi arricchire con crema di formaggio spalmabile e formaggio grattugiato. Su un altro puoi arricchire con ricotta e formaggio grattugiato. Su un’altra fetta ancora puoi usare il Taleggio. In ogni caso, al culmine del crostino puoi decorare Co pezzettini di olive nere denocciolate, con tuorlo d’uovo sodo grattugiato. Ecco che la ricetta di oggi è pronta come sempre, ed è Cotto e Mangiato. Et voilà, con tanto di buon appetito da parte di Tessa Gelisio di tutto lo staff.

