L’Isola dei Famosi 16, le pillole velenose de La Velenosa – EPISODIO 6: “Non si capisce più niente!”

Allora vediamo se ho capito: Cicciolina e Roger erano una coppia, Nicolas e Estefania erano una coppia, Nik e Silvano erano una coppia e Lory e Marco erano una coppia, poi Roger e Estefania grazie ad una prova difficilissima da superare hanno mollato i rispettivi partner per diventare coppia loro due, quindi ora Cicciolina fa coppia con Nicolas. Silvano dopo aver fatto un sacco di ore di volo, essere stato rinchiuso in albergo per tre settimane, essersi buttato da un elicottero a 75 anni e aver sfoggiato il costumino più trash di tutte le edizioni ha tirato un bestemmione ed è stato ricaricato sulla barca e rispedito al mittente. Quindi Nik restato solo è finito su playa sgamada e li si è deciso che ora farà coppia con Blind… Lory e Marco avendo perso al televoto sono finiti su playa sgamada e la loro coppia è scoppiata, ma attenzione bene da oggi le coppie non esisteranno più e saranno tutti singoli … ma allora perché cavolo hanno fatto tutto questo casino tra coppie accoppiate e coppie scoppiate? Vi giuro ho mal di testa

Vi ho già detto che sono proprio entusiasta di questa edizione perché è tutto perfetto, dal cast così litigioso che non mi stupirebbe vederli cazziare anche i cactus, alla conduttrice che quest’anno è di una cattiveria meravigliosa, agli opinionisti sempre sul pezzo ma soprattutto ironici!!! E un cast così litigioso vuoi non si esprima al meglio? Dopo il gruppo contro Carmen e il gruppo contro Lory giovedì sera abbiamo avuto il gruppo contro Cicciolina, rea di non fare nulla sull’isola. Ora io capisco che venga il nervoso ma cosa si aspettano da una 71enne? Che peschi a mani nude un barracuda? Che si arrampichi sulle palme? Che vada sugli scogli in cerca di granchi? Ma fatela cucinare e non rompere no? E no, a cucinare ci pensano i Rodriguez perché quella mezza volta che non lo fanno, succede il finimondo! Ha cucinato Nicolas e le lumache erano sporche e il riso era scotto… Questo ovviamente ha portato ad una lite tra Jeremias e Nicolas, con il Rodriguez che dava dell’aggressivo a Vaporidis e non ridete perché non è una battuta. Ma anche papà Gustavo sta dando il meglio e a sto giro non tollera Cicciolina e al culmine di una discussione le ha detto “quando cucino io tu non mangi”. Ecco ora spiegatemi, qualcuno li ha proclamati padroni dell’isola e io me lo sono perso? No perché da come si comportano sembra proprio sia così.

La buona notizia è che Roberta Morise è stata eliminata definitivamente. Impossibile fosse altrimenti vista la sua innata antipatia e sono assolutamente d’accordo con Lory quando ha detto che il pubblico l’ha eliminata perché è stata pesante con lei. Io non tolleravo il suo appellare Lory “la signora” come se anche pronunciare il suo nome le desse fastidio. Ciao Roberta, non mi mancherai. Nuovi leader Carmen e Alessandro e io sono felicissima perché insieme ai Tavassi sono i miei preferiti! Al televoto ci sono Nicolas e Ilona che hanno votato tutti tranne i loro ex compagni di coppia e Floriana e Clemente, votati dai leader. Floriana l’ha presa sportivamente, iniziando a inveire contro i leader e Carmen giustamente le ha detto che anche lei è stata nominata un sacco di volte e non ha fatto tutte quelle sceneggiate. In più Carmen aveva un motivo per me validissimo di nominare Clemente, che ha detto che nella sua lista di persone da eliminare per prime ci sono Lory, Carmen e Ilona, le più anziane perché inutili nell’aiutare sull’isola per la sopravvivenza e se permettete le dà della vecchia, le dà dell’inutile e non deve votarlo? Floriana purtroppo è in coppia con lui e ne subisce le conseguenze, esattamente come Zequila subì le conseguenze quando Vaporidis nominò lei!

Io quando vedo tutti contro due persone salvo quelle due e quindi i miei voti andranno a Ilona e Nicolas. Voglio vedere gli altri rosicare di brutto quando si salveranno.

Per oggi è tutto, alla prossima, baci velenosi a tutti

L’Isola dei Famosi 16, i tre migliori meme della sesta puntata

“io non mi considero debole anche se mi sono infortunata alla spalla e non posso fare le gare olimpioniche”

~ lory del santo.#isola pic.twitter.com/KDeDNIa6Zn — Romina (@elenaneiguaii) April 7, 2022

