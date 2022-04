Chi è Vincenzo De Lucia, imitatore di Maria De Filippi (tra le altre)? Curiosità e biografia

Ecco chi è Vincenzo De Lucia, imitatore di Maria De Filippi e di altri noti personaggi

Vincenzo De Lucia è un noto attore e imitatore napoletano, divenuto noto soprattutto per le sue imitazioni di personaggi famosi come Mara Venier, Maria De Filippi, Mara Maionchi e molti altri ancora.

Nato a Napoli nel 1987 ha manifestato la sua passione per la recitazione e le imitazioni sin da giovanissimo. La sua carriera è iniziata molti anni fa in teatro, pian piano si è fatto però spazio anche sul piccolo schermo. In passato a fargli ottenere non poca visibilità lo spettacolo dedicato a Mara Venier, Zia Mara Celebration.

La vera popolarità l’ha però raggiunta con la sua partecipazione a Made in Sud, con le sue imitazioni di Mara Venier, Maria De Filippi, Barbara d’Urso, Ornella Vanoni, Franca Leosini, Mara Maionchi e altre ancora. Vincenzo De Lucia è approdato poi anche a Stasera tutto è possibile, dove è diventato uno dei personaggi più amati e seguiti.

Per quanto riguarda la sua vita privata non si sa praticamente nulla, il noto imitatore infatti preferisce mantenere il più stretto riserbo sulla sua sfera personale. Ad oggi non si sa infatti se sia fidanzato o se sia single. Sui social è molto amato e seguito, ad oggi sul suo profilo Instagram Vincenzo De Lucia conta infatti oltre 64mila follower.

