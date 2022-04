Dopo un lungo silenzio Drusilla Foer rompe il silenzio, ecco perché ha rifiutato molte proposte in tv

Al fianco di Amadeus durante una delle serata del Festival di Sanremo Drusilla Foer con il suo modo di fare e la sua ironia è stata davvero molto apprezzata dai telespettatori. In molti pensavano che l’avrebbero rivista spesso in televisione ma così non è stato.

A parte l’ospitata a Verissimo per mesi è rimasta in silenzio, tante sono state le proposte lavorative che ha ricevuto, ma le ha rifiutate. Le avevano anche proposto di condurre con Francesco Gabbani Ci Vuole Un Fiore su Rai Uno ma ha rifiutato.

Ospite a Ti Sento, programma condotto da Pierluigi Diaco, Drusilla Foer ha finalmente rotto il silenzio e ha rivelato il motivo dei suoi rifiuti. Queste le sue parole: “Direi il 97% di no. Che c’era da dire? Ho accettato le cose dove mi era possibile esprimere una parte di me. È chiaro che dopo Sanremo non ho avuto neanche il tempo di fare alcune cose che mi sarebbe piaciuto fare.”

E ancora: “Ma non ho creduto che fosse costruttivo cavalcare il successo di una serata importante come Sanremo per divorare gli spazi televisi, per raccontare cosa? Che è andato bene Sanremo? Quello che sono io? Un po’ s’è visto a Sanremo. Ci sarà tempo per raccontare quello che sono.”

Dopo le sue parole il conduttore le ha chiesto: “Quindi la sua forza dal punto di vista televisivo è la sottrazione, piuttosto che l’addizione?”. Drusilla Foer ha così replicato: “Da ogni punto di vista”.

Sara Fonte

