Cotto e Mangiato ricetta del 12 aprile 2022: capesante al gratain

Oggi nella cucina di Tessa Gelisio per la rubrica Cotto e Mangiato, è lo chef Elio Sironi a preparare un piatto strepitoso. Amante del mare ci propone infatti delle capesante al gratin semplici da preparare, in una versione davvero chic. Ecco la ricetta.

La ricetta

Per la preparazione di questa ricetta avrai bisogno dei seguenti ingredienti, ovvero:

Piselli

Cipolla

Sedano rapa

Olio

Acqua calda

Olive

Acciughe

Erba cipollina

Capesante

Pane

Procedimento

In una casseruola soffriggere cipolla, olio e sedano rapa, quindi aggiungere i piselli. Fai rosolare un po’ poi aggiungi acqua calda e lascia cuocere. Intanto da parte mixa olive acciaio ed olio per ottenere un patè. Quando i piselli saranno pronti anch’essi vanno mixati per ottenere una cremina e metti da parte. Prendi le capesante e togli la parte arancione. Adagiale su una fettina di pane e passa in padella con olio Aglio ed erbetta cipollina. Quando si sarà fatta una pasta crosta su ambedue I lati sono pronte. In un’altra padella invece soffriggi anche le lingue della capesanta con aggiunta di una spruzzata di limone. Sei pronto cosi ad impiattare. Crea un letto di crema di piselli. Adagia le capesante e le lingue ad alternanza, qualche ciuffo di patè di olive e la ricetta di Elio Sironi è Cotta e mangiata.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news?

Seguici anche su Instagram cliccando qui, su Facebook cliccando qui e su Google News cliccando qui