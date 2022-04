Flavia Vento e i suoi problemi con i reality: la showgirl rivela tutta la verità

Ecco perché Flavia Vento ha sempre abbandonato i reality

Flavia Vento è famosa per la sua predisposizione ad abbandonare i reality. In questi anni ha fatto parte del cast di vari reality e programmi, ma i suoi percorsi sono giunti al termine sempre dopo pochissimo tempo.

Di recente ha abbandonato anche La Pupa e il Secchione Show, una scelta che l’ha fatta finire al centro di moltissime critiche e polemiche. Ospite ieri a La Pupa Party l’ex pupa ha rivelato perché si è ritirata da La Fattoria, L’Isola dei famosi, Il Grande Fratello Vip e ora anche La Pupa e il Secchione Show.

In collegamento con Dayane Mello e Andrea Dianetti ha rivelato: “Me ne sono andata via da ben 5 reality. Con Barbara ho chiarito. Io sono molto sensibile come persona e seguo il mio istinto che delle volte sbaglia. Al GF Vip avevo un cane che stava male e sono andata via per quello. Il mio cane stava per morire e questo è il motivo reale.”

L’ex pupa ha aggiunto: “Questa volta a La Pupa me ne sono andata per altre cose personali. Però lasciare il lavoro a metà non va bene e non mi piace. Sembro destinata a farlo ed è una mia sconfitta, so di sbagliare. Non riesco a gestire l’istinto che mi dice che devo andare via. Un po’ mi sono pentita di essere andata via da La Pupa e il Secchione, però faccio quello che mi dice l’impulso. Che vi devo dire, andremo a fare una terapia.

In merito alle sue passate partecipazioni a La Fattoria e l’Isola dei famosi ha invece svelato: “A La Fattoria invece sono scappata perché non gestivo gli altri concorrenti. Era una lotta in quel caso per stare davanti alla telecamere. In più questi inventavano cose per screditarmi e io lì ho rivissuto cose come quando andavo a scuola e avevo i ragazzini che mi bullizzavano. Loro inventavano bugie e io invece non ho la smania di vincere.”

Flavia Vento ha poi concluso dicendo: “A L’Isola invece avevo uno che voleva fare il capo, l’altro che voleva prevaricare con prepotenza. Non stavo bene in quel contesto”.

Sara Fonte

