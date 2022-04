Cake Star a Bordighera: quali pasticcerie vanno in sfida?

I telespettatori che seguono con grande passione Cake Star – Pasticcerie in Sfida non vedono l’ora di conoscere i tre pasticceri che si sfideranno questa sera nella decima puntata (su dodici) dell’apprezzato programma condotto da Katia Follesa e Damiano Carrara.

Stavolta, Katia e Damiano si recheranno a Bordighera, comune di circa 10.000 abitanti in provincia di Imperia, ad ovest della costa della Riviera di Ponente. La modalità è sempre la stessa: i giudici saranno infatti chiamati a valutare le tre pasticcerie in gara in base alla location, al cabaret di paste e al ‘pezzo forte’. Inoltre, ogni concorrente potrà avvalersi del supporto del cliente abituale, che proverà a far guadagnare 5 stelle alla pasticceria di fiducia.

Il primo concorrente della puntata di stasera – alle ore 21:25 su Real Time – è Filippo, gestore della Casa del Caffè, che lui stesso definisce “un piccolo salotto dall’atmosfera liberty”. La cliente abituale di Filippo – che di giorno è pasticcere ma di notte diventa viveur – è Stefania.

Il secondo concorrente è Saro, con la sua pasticceria Saro: punta molto sulla tradizione ma rifiuta la dicitura di pasticcere ‘classico’ per non sembrare vecchio. Infine ecco Franco, con la sua pasticceria Dolci Tentazioni, che si ispira alla pasticceria francese: il suo cliente abituale è Daniele.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news?

Seguici anche su Instagram cliccando qui, su Facebook cliccando qui e su Google News cliccando qui